Nuevo DNI electrónico y pasaporte 2026: Qué cambia a partir de febrero y qué pasa con los documentos actuales

El Gobierno Nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), oficializó este viernes una actualización integral en los sistemas de identidad de Argentina. Mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial, se establecieron los nuevos estándares de seguridad y diseño para el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el Pasaporte Ordinario, que entrarán en vigencia este domingo 1 de febrero.

Esta medida busca alinear la documentación argentina con los niveles de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), reforzando la protección contra el fraude y facilitando la validación digital en fronteras.

El nuevo DNI electrónico: tecnología y diseño renovado

La principal novedad del DNI radica en la profundización de sus medidas de seguridad de Nivel 1 (visibles) y la optimización de su soporte tecnológico. Aunque mantiene el formato de tarjeta de policarbonato, incorpora elementos visuales que refuerzan la identidad nacional:

Iconografía patriótica: El retrato principal estará enmarcado por una escarapela. Además, se incluyen motivos gráficos de glaciares, la cordillera, el Sol de Mayo y el mapa bicontinental.

Seguridad avanzada: Incorpora un holograma transparente renovado, impresión en iris, una "ventana transparente" y una imagen fantasma. También se añadieron estampados táctiles de relieve para dificultar falsificaciones.

Chip y QR: El documento cuenta con un chip de lectura sin contacto (NFC) que permite la autenticación de identidad fuera de línea y funciones de firma digital. En el reverso, un código QR agiliza la validación de datos personales.

Vigencia: Para mayores de 18 años, la validez se mantiene en 10 años (en algunos casos hasta 15 según la categoría), mientras que para menores es de 5 años.

Pasaporte 2026: hoja de policarbonato y grabado láser

El pasaporte argentino también recibe una actualización estructural para mejorar su durabilidad y resistencia al fraude. El nuevo modelo reemplaza al diseño vigente desde 2021:

Hoja de datos: La página donde figuran la foto y los datos personales ahora está confeccionada en policarbonato . Esto permite que la información sea grabada íntegramente mediante tecnología láser, eliminando la posibilidad de borrar o alterar datos sin destruir el documento.

Diseño exterior: La libreta presenta una cubierta azul oscuro con inscripciones en "Hot Stamping" color oro. En la contratapa se observa un mapa de América del Sur que incluye las Islas Malvinas y el Sector Antártico.

Páginas: Consta de 34 páginas con medidas de seguridad distribuidas en tres niveles, cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes.

Casos especiales: Recién nacidos y Excombatientes

La normativa también especifica cómo se gestionarán ciertos perfiles:

DNI “0 Año” Provisorio: Para los recién nacidos, se emitirá un documento válido por 6 meses (prorrogables) que contiene datos filiatorios pero no requiere firma, destinado exclusivamente a la identificación dentro del país.

Héroes de Malvinas: Se ratifica el reconocimiento a los veteranos de guerra. Aquellos que acrediten su condición llevarán impresa la leyenda: "EX COMBATIENTE, HÉROE/HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS" sobre su fotografía.

Documentos actuales: ¿Es obligatorio renovarlos?

Una de las mayores inquietudes de la población es si deben realizar el trámite de forma inmediata. La respuesta oficial es no.

El Renaper aclaró que todos los DNI y pasaportes emitidos antes de febrero de 2026 mantienen su plena validez hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento. No es necesario realizar un recambio anticipado. El organismo informó que la implementación de los nuevos modelos será gradual, utilizando los insumos y plásticos existentes hasta agotar el stock, momento en el que se pasará definitivamente a la nueva tecnología.

Cómo realizar el trámite y nuevas modalidades de pago

Desde enero de 2026, el sistema de pagos del Renaper se ha centralizado. Los aranceles para el DNI y el pasaporte ahora solo pueden abonarse de manera presencial en las sucursales donde se realiza el trámite, quedando inhabilitada la opción de pago o depósito virtual previo.

El valor del pasaporte ordinario se sitúa en torno a los $193.100, aunque este monto puede variar según las actualizaciones cambiarias bimestrales.