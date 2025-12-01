Nuevo aumento de la nafta en diciembre: Cómo impactará en los precios del combustible

La llegada de diciembre vuelve a colocar al precio de los combustibles en el centro de la escena económica. Mientras distintos servicios actualizarán sus tarifas en los próximos días, los tributos que inciden sobre la nafta también tendrán un ajuste que modificará el valor final en los surtidores de todo el país.

El Gobierno aplica un incremento parcial en los impuestos a los combustibles

Desde el 1° de diciembre, el Ejecutivo implementará una nueva suba en dos gravámenes clave: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Esta actualización, oficializada mediante el Decreto N°840, impacta de forma directa en el precio del litro de cada tipo de combustible.

Según precisó la Secretaría de Energía:

La nafta súper aumenta $16,37 por efecto impositivo.

El gasoil sube $13,54 por el mismo concepto.

Esta medida se suma a otras actualizaciones que entran en vigencia en simultáneo, como las tarifas de luz, gas y transporte público. Todas forman parte de un esquema de incrementos parciales que buscan, según el Gobierno, “mantener un sendero fiscal sostenible”.

La estrategia de aumentos desdoblados

El Ejecutivo viene aplicando desde mediados de 2024 un sistema de ajustes fraccionados para evitar trasladar de forma inmediata el total del incremento impositivo al consumidor.

En noviembre ya se había aplicado una suba del 1% sobre el ICL y el IDC, lo cual también había repercutido en el precio al surtidor.

El esquema vigente contempla:

Actualizaciones parciales para mitigar el impacto inflacionario.

Desdoblamientos sucesivos que distribuyen los aumentos a lo largo del año.

Diferimientos que se acumulan y deberán aplicarse más adelante.

Cómo seguirá el aumento de la nafta desde enero de 2026

El Decreto establece que el incremento total pendiente —correspondiente a 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025— se aplicará desde el 1° de enero de 2026, siempre y cuando no haya una nueva postergación.

Esto incluye:

Nafta sin plomo

Nafta virgen

Gasoil

La normativa indica que ese tramo abarca las actualizaciones que fueron diferidas durante los últimos meses y que forman parte del ajuste impositivo acumulado.

Impacto acumulado y cambios en el precio final

Desde mediados de 2024, los impuestos a los combustibles fueron desdoblados más de diez veces. Ese proceso generó una serie de aumentos parciales que modificaron progresivamente el valor de la nafta, mientras el ajuste completo quedó desplazado hacia los próximos años.

Entre los puntos destacados: