Nuevo acuerdo salarial para empleados de comercio: cuánto se cobra desde agosto 2025

Tras prolongadas negociaciones entre el gremio y las cámaras empresariales, el Ministerio de Capital Humano ha homologado el acuerdo paritario para empleados de comercio, permitiendo la implementación de aumentos en los salarios a partir de agosto de 2025. La validación era esencial para que las empresas pudieran liquidar los sueldos según las nuevas escalas acordadas.

¿Qué incluye el nuevo acuerdo salarial para trabajadores de comercio?

El acuerdo paritario abarca el período de julio a diciembre de 2025 e introduce ajustes mensuales no acumulativos del 1 % sobre los básicos de junio, además de una suma fija remunerativa de $40.000 mensuales. Estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores del sector.

A continuación, se detallan los puntos clave del nuevo esquema de aumentos:

1 % mensual no acumulativo sobre los sueldos básicos de junio, aplicable entre julio y diciembre de 2025.

sobre los sueldos básicos de junio, aplicable entre julio y diciembre de 2025. Suma fija remunerativa de $40.000 , también mensual y durante el semestre.

, también mensual y durante el semestre. Los incrementos corresponden tanto a empleados jornada completa como a jornada parcial, proporcionalmente.

¿Cómo se reflejan estos cambios en los salarios de agosto?

Con la homologación oficial, los salarios de agosto 2025 ya incorporan:

El 2 % acumulado de aumentos : 1 % en julio y 1 % en agosto.

: 1 % en julio y 1 % en agosto. Dos sumas fijas de $40.000, correspondientes a julio y agosto.

A continuación, un detalle de los salarios brutos mensuales por categoría y nivel para jornada completa:

Categoría Maestranza A Maestranza B Maestranza C Maestranza $1.056.054 $1.060.634 $1.067.094 Administrativo A $1.067.094 Administrativo B $1.071.674 Vendedor A $1.100.221

Los valores reflejan el 2 % de aumento y las dos sumas fijas que ya forman parte del básico. Para aquellos empleados que trabajen a jornada parcial, los montos se prorratean según las horas trabajadas.

¿Cuáles son las repercusiones del nuevo acuerdo en los aportes y beneficios?

La homologación establece que la suma fija de $40.000 y el 1 % de julio deben ser abonados en agosto si no se incluyeron previamente. Esta suma fija también se incorpora al salario básico, afectando aportes y contribuciones a la seguridad social.

La escala salarial aplica a todos los trabajadores bajo el convenio colectivo 130/75, que abarca diversas áreas dentro del comercio minorista y mayorista. Con la oficialización, quedan resueltas las dudas legales sobre la aplicación del nuevo acuerdo, permitiendo a los empleadores proceder con los aumentos de manera adecuada.