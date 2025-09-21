Nueva normativa en la provincia de Buenos Aires: Restringirán el uso de celulares en escuelas primarias

El debate sobre el uso de la tecnología en el aula vuelve a ocupar un lugar central en la agenda educativa. En los últimos años, distintos países y provincias argentinas comenzaron a evaluar medidas para limitar el acceso libre a dispositivos móviles dentro de las escuelas, con el fin de priorizar la concentración y el aprendizaje en las clases.

Alcance de la normativa aprobada

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó una nueva ley que restringe el uso libre de celulares y dispositivos con pantalla en las escuelas primarias. El objetivo central es reducir distracciones y fomentar un uso responsable de la tecnología desde la niñez.

El uso de los dispositivos quedará prohibido durante la jornada escolar, salvo que exista una autorización expresa del docente.

La norma también prevé campañas de concientización en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

Con esta medida, Buenos Aires se suma a CABA, Neuquén y Salta, provincias que ya habían implementado restricciones similares.

Impacto en el sistema educativo

Según datos de la Dirección General de Escuelas, la normativa tendrá un alcance significativo:

Más de 1,5 millones de estudiantes de nivel primario.

Cerca de 600.000 alumnos del nivel inicial.

Aproximadamente 11.300 instituciones educativas entre públicas y privadas.

Los legisladores que impulsaron la iniciativa, Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, destacaron que el 54% de los alumnos reconoce distraerse con el celular durante la jornada escolar, lo que fundamenta la necesidad de regulación.

Implementación prevista a partir de 2026

La aplicación de la ley no será inmediata. El gobierno provincial tendrá 180 días para reglamentarla, definiendo detalles como el alcance, las modalidades y el formato de implementación.

En este sentido, se estima que la entrada en vigencia será a partir del ciclo lectivo 2026, lo que dará tiempo a las instituciones educativas para adaptarse a la nueva normativa.

Con esta sanción, la provincia de Buenos Aires se convierte en la cuarta jurisdicción del país en regular el uso de celulares en escuelas primarias, en línea con una tendencia internacional que busca mejorar la calidad educativa y fortalecer los entornos de aprendizaje.