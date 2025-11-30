Noviembre se despide con inestabilidad en gran parte de la Provincia de Buenos Aires

El cierre de noviembre se presenta con chaparrones, ráfagas intensas y temperaturas moderadas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde la inestabilidad domina especialmente durante este domingo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo de diciembre marcará un repunte térmico y el regreso progresivo de condiciones más estables.

Este domingo continúa atravesado por un escenario de mal tiempo en gran parte del territorio bonaerense. La jornada se desarrolla con precipitaciones aisladas y probabilidad de tormentas que varía entre el 10% y el 40%, dependiendo del horario. Las temperaturas se mantienen contenidas, con máximas cercanas a los 20°C y mínimas próximas a los 14°C. Los vientos del sector este acompañan con ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para mañana, lunes 1° de diciembre, el panorama comienza a ordenarse. Aunque persistirá la nubosidad variable y un leve margen de inestabilidad, se espera un ambiente más tranquilo. Las temperaturas ascenderán levemente, con mínimas de alrededor de 18°C y máximas cercanas a los 23°C, acompañadas de viento del norte.

El martes se perfila como una jornada con mejores condiciones meteorológicas en la provincia. El cielo tendrá mayor presencia de sol, no se prevén lluvias y la temperatura alcanzará los 24°C, con una mínima estimada en 16°C. El viento soplará desde el este, con intensidad baja y sin ráfagas destacadas.

El miércoles continuará la tendencia hacia un clima más veraniego. El sol se impondrá durante buena parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 27°C. El viento permanecerá desde el este, aportando estabilidad.

El jueves mantendrá las condiciones favorables. Se espera un cielo mayormente despejado, con temperaturas que se ubicarán entre los 16°C y 28°C y viento del noreste. La atmósfera permanecerá estable, sin señales de inestabilidad.

Hacia el viernes, el calor se intensificará en la provincia. La máxima estimada se ubicará alrededor de los 32°C, con una mínima de 22°C y cielo poco a parcialmente nublado. El viento del norte será protagonista y podría registrar ráfagas fuertes, ubicadas entre los 42 y 50 km/h.

El sábado cerrará la semana con un ambiente cálido, aunque menos extremo. Las temperaturas se moverán entre los 19°C y 26°C, con viento del este y sin probabilidad de precipitaciones, lo que garantiza una jornada estable y agradable.