Noviembre llega con sol, nubes y lluvias en el horizonte: así se presenta el clima

Con el inicio del undécimo mes del año, la provincia de Buenos Aires recibe a noviembre con un fin de semana de condiciones templadas y agradables, ideales para disfrutar al aire libre o descansar en casa.

Este sábado amaneció con cielo parcialmente soleado y temperaturas que se mantendrán entre los 11 °C de mínima y los 25 °C de máxima, mientras que el domingo presentará un panorama muy similar, con nubes intermitentes y una máxima en torno a los 25 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la próxima semana traerá cambios en las condiciones:

El lunes se esperan chubascos aislados , con una máxima de 26 °C.

se esperan , con una máxima de 26 °C. El martes , el tiempo se tornará más inestable, con lluvias intensas y un descenso de temperatura a 20 °C .

, el tiempo se tornará más inestable, con y un descenso de temperatura a . A partir del miércoles, el aire más frío volverá a sentirse con máximas entre 17 °C y 21 °C, y mínimas que podrían bajar hasta los 6 °C en el centro y sur bonaerense.

El consejo: aprovechar los días de sol de este fin de semana y preparar abrigo liviano para la mitad de la próxima semana.

Un nuevo capítulo del año

on la llegada de noviembre, comienza la cuenta regresiva hacia el cierre del 2025.

A partir de hoy, quedan exactamente 61 días para que termine el año, marcando el tramo final de un período que ha estado atravesado por cambios climáticos notables y un escenario económico y social en transformación.

Balance estacional

El mes de noviembre suele ser una transición entre la primavera plena y el inicio del verano, con jornadas cada vez más largas, temperaturas en ascenso y algunas lluvias típicas de la temporada.

Los especialistas anticipan que este mes podría mantener una amplitud térmica moderada y algunas precipitaciones por encima de lo habitual en el norte y centro de la provincia.

En resumen:

El primer día de noviembre llega con sol, aire templado y la sensación de estar entrando en la recta final del año, una etapa ideal para proyectar lo que viene y disfrutar de los últimos fines de semana largos de 2025.