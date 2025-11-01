Noviembre llega con sol, nubes y lluvias en el horizonte: así se presenta el clima

Francisco Díaz
agradavle

Con el inicio del undécimo mes del año, la provincia de Buenos Aires recibe a noviembre con un fin de semana de condiciones templadas y agradables, ideales para disfrutar al aire libre o descansar en casa.

Este sábado amaneció con cielo parcialmente soleado y temperaturas que se mantendrán entre los 11 °C de mínima y los 25 °C de máxima, mientras que el domingo presentará un panorama muy similar, con nubes intermitentes y una máxima en torno a los 25 °C.

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplaza Manuel Adorni
Mirá también:

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplaza Manuel Adorni

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la próxima semana traerá cambios en las condiciones:

  • El lunes se esperan chubascos aislados, con una máxima de 26 °C.
  • El martes, el tiempo se tornará más inestable, con lluvias intensas y un descenso de temperatura a 20 °C.
  • A partir del miércoles, el aire más frío volverá a sentirse con máximas entre 17 °C y 21 °C, y mínimas que podrían bajar hasta los 6 °C en el centro y sur bonaerense.

El consejo: aprovechar los días de sol de este fin de semana y preparar abrigo liviano para la mitad de la próxima semana.

Un nuevo capítulo del año

on la llegada de noviembre, comienza la cuenta regresiva hacia el cierre del 2025.
A partir de hoy, quedan exactamente 61 días para que termine el año, marcando el tramo final de un período que ha estado atravesado por cambios climáticos notables y un escenario económico y social en transformación.

Balance estacional

El mes de noviembre suele ser una transición entre la primavera plena y el inicio del verano, con jornadas cada vez más largas, temperaturas en ascenso y algunas lluvias típicas de la temporada.

Los especialistas anticipan que este mes podría mantener una amplitud térmica moderada y algunas precipitaciones por encima de lo habitual en el norte y centro de la provincia.

En resumen:
El primer día de noviembre llega con sol, aire templado y la sensación de estar entrando en la recta final del año, una etapa ideal para proyectar lo que viene y disfrutar de los últimos fines de semana largos de 2025.

Cuenta DNI noviembre: descuentos de hasta 40% y beneficios especiales en ferias y carnicerías
Mirá también:

Cuenta DNI noviembre: descuentos de hasta 40% y beneficios especiales en ferias y carnicerías
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Copia de Noticia2025 20251031 103305 0000
Golpe al narcotráfico en Chascomús: La Policía Federal allanó viviendas y detuvo a tres personas
Chascomús
Luciano Pertossi
Caso Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers intentó quitarse la vida y fue aislado en prisión
Provincia
tos convulsa
Crece la preocupación por brote de tos convulsa en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
El Intendente de General Madariaga se bajó el sueldo para enfrentar la crisis
General Madariaga
Alerta en Buenos Aires: crecen los casos de tos convulsa y ya hay cuatro muertes de bebés
Alerta en Provincia de Buenos Aires: crecen los casos de tos convulsa y ya hay cuatro muertes de bebés
Provincia
IMG 20251031 221556 (1280 x 854 píxel)
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplaza Manuel Adorni
Nacionales
agrada parque
Termina octubre con sol y temperaturas en alza en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas