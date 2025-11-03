Noviembre llega con descuentos irresistibles en Cuenta DNI del Banco Provincia

Ignacio Hernández
descuentos cuenta dni nuevos

Con el inicio de noviembre de 2025, la billetera virtual Cuenta DNI, perteneciente al Banco Provincia, presenta una renovada serie de promociones y descuentos para sus usuarios. Estas ofertas buscan impulsar el consumo local y beneficiar a distintos segmentos de la población.

Descuentos Destacados en Gastronomía y Comercio

En esta ocasión, las promociones están diseñadas para diferentes grupos y tipos de comercios. Entre los más destacados se encuentran:

  • Especial Gastronomía para jóvenes: 30% de descuento el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de $8.000 por persona, equivalentes a $26.700 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en consumos.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por persona, que se obtiene con $17.000 en consumos.

Beneficios en Ferias y Universidades

Además, los beneficios se extienden a ferias y universidades, siendo cruciales para dar impulso a la economía local:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000.
  • Comercios de universidades: 40% de descuento diariamente en locales adheridos, con un tope de $6.000 por semana, alcanzable con $15.000 en consumos.

Promociones en Librerías y Farmacias

Otras ofertas incluyen descuentos en librerías y farmacias, buscando atender necesidades diversas:

  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas vinculadas, en comercios adheridos.

Con estas variadas promociones, el Banco Provincia busca facilitar el acceso a productos y servicios esenciales mientras apoya a los comercios de la región.

