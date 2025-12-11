Necochea: hallaron sin vida al joven que había desaparecido en el río Quequén

Después de varios días de intensa búsqueda, esta mañana se confirmó el hallazgo del cuerpo de Gonzalo Ferloni, el joven de Necochea que había desaparecido el domingo pasado tras ingresar a nadar al río Quequén junto a un grupo de amigos.

El operativo de rastrillaje, que se había iniciado de inmediato luego del reporte de desaparición, se mantuvo activo durante toda la semana con la participación de distintas fuerzas de seguridad.

Finalmente, en horas de la mañana, el cuerpo fue ubicado en las cercanías del Club Del Valle, uno de los puntos donde se había concentrado parte de las tareas de búsqueda.

La información fue confirmada por el fiscal José Luis Cipolletti, a cargo de la causa, quien indicó que las pericias correspondientes determinarán con precisión las circunstancias del hecho. Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles mientras avanza la investigación.