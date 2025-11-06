Navidad y Reyes con descuentos: Banco Provincia ofrece hasta 40% de ahorro y cuotas sin interés en diciembre

Con la llegada de diciembre, muchos bonaerenses comienzan a planificar las compras de fin de año, una época marcada por el movimiento en los comercios y el incremento del consumo familiar. En este contexto, el Banco Provincia anunció una nueva edición de beneficios especiales por Navidad y Reyes, con propuestas que combinan descuentos, cuotas sin interés y la posibilidad de acceder a rebajas acumulables a través de su billetera digital.

Promociones con tarjetas de crédito

Durante las semanas previas a las fiestas, el Banco Provincia ofrecerá 20% de descuento sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en una amplia variedad de rubros.

Las promociones estarán disponibles en todo el territorio bonaerense, tanto en comercios físicos como en ventas online o telefónicas, permitiendo adelantar las compras festivas de forma más conveniente.

Entre los rubros alcanzados se encuentran:

Indumentaria y calzado.

Jugueterías y librerías.

Farmacias, perfumerías y ópticas.

Casas de deportes y marroquinería.

Estas promociones buscan impulsar el consumo familiar y acompañar al comercio local, en un mes donde las compras por Navidad y Reyes representan una porción importante de las ventas anuales.

Mesumo Navidad: cómo acceder a los vouchers con descuento

La novedad de este año es el programa “Mesumo Navidad”, una propuesta especial que permite canjear vouchers con rebajas de hasta 40% para usar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Los descuentos se presentan en tres niveles:

20% con tope de $10.000.

30% con tope de $20.000.

40% con tope de $30.000.

Los vouchers podrán canjearse del 1 al 10 de cada mes y utilizarse hasta el día 30, incluso en más de una compra. Además, podrán acumularse con los descuentos habituales de Cuenta DNI, como los que se aplican en supermercados, verdulerías o comercios de cercanía.

De esta manera, los usuarios podrán maximizar el ahorro durante diciembre, combinando los beneficios del banco con las promociones vigentes de la billetera digital.

Impulso al comercio local y al turismo bonaerense

El programa “Mesumo Navidad” forma parte del paquete de beneficios de verano 2026, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo es estimular la actividad comercial, turística y laboral en uno de los períodos más activos del año, apoyando tanto a los consumidores como a los pequeños y medianos comercios.

Dentro de este paquete también se incluyen líneas de préstamos personales, cuotas sin interés en hotelería, transporte y entretenimiento, y descuentos especiales en balnearios y gastronomía.

Tanto las promociones con tarjetas como los vouchers del programa estarán disponibles durante todo diciembre, abarcando las compras de Navidad y Reyes Magos, dos fechas clave para el movimiento económico en la provincia.