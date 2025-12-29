“Nano Banana” llega a Mensajes de Google: ¿Cómo editar imágenes con inteligencia artificial desde el chat?

La forma en que las personas comparten fotos y contenidos visuales sigue evolucionando, impulsada por herramientas que integran inteligencia artificial directamente en las aplicaciones de uso cotidiano. En ese escenario, Google comenzó a incorporar nuevas funciones que amplían las posibilidades creativas sin necesidad de recurrir a editores externos.

Qué es Nano Banana y para qué sirve

Nano Banana es una herramienta de edición de imágenes basada en inteligencia artificial, integrada en la aplicación Mensajes de Google mediante la tecnología RCS. Permite modificar fotos directamente desde una conversación, sin salir del chat ni instalar aplicaciones adicionales.

Entre sus principales funciones se destacan:

Cambio de fondo en imágenes existentes.

Modificación del estilo artístico de una foto.

Conversión de imágenes en pinturas o retratos animados.

Adición o eliminación de elementos según el contexto visual.

La herramienta está pensada para facilitar la personalización avanzada de imágenes, incluso para usuarios sin conocimientos de edición digital.

Cómo funciona la edición de imágenes en Mensajes de Google

La edición con Nano Banana se realiza sobre imágenes recibidas en un chat, fotos de la galería o capturas tomadas con la cámara del celular. El proceso es completamente digital y se ejecuta dentro de la aplicación.

Durante la edición, las imágenes y las solicitudes se almacenan de forma temporal en los servidores de Google mientras se procesan. Por ese motivo, se recomienda:

Seleccionar imágenes propias o con derechos de uso.

Evitar fotos que puedan vulnerar la privacidad de terceros.

Revisar el contenido antes de reenviarlo.

Paso a paso: cómo usar Nano Banana en Mensajes de Google

El uso de Nano Banana se caracteriza por su simplicidad e inmediatez. Para editar una imagen, solo hay que seguir estos pasos dentro del chat:

Pulsar sobre cualquier imagen.

Seleccionar el ícono “remix” .

. Escribir instrucciones claras sobre los cambios deseados.

La herramienta ofrece sugerencias automáticas para quienes buscan inspiración. Cuanto más específica sea la descripción, mejores suelen ser los resultados obtenidos.

Una vez aplicada la edición, se muestra una vista previa. Si el resultado no convence, es posible ajustar la descripción o elegir nuevas ideas sugeridas antes de enviar la imagen final.

Qué tipo de ediciones se pueden hacer con Nano Banana

Nano Banana va más allá de los retoques básicos y permite transformaciones visuales más complejas. Entre las opciones más utilizadas aparecen:

Adaptar la iluminación al entorno de la imagen.

Cambiar completamente el fondo sin recortar manualmente.

Transformar una foto real en una ilustración o pintura digital.

Crear retratos animados con estilo artístico personalizado.

Estas funciones amplían las posibilidades de comunicación visual dentro de los chats, superando el uso tradicional de emojis, gifs o stickers.

Diferencias entre Nano Banana en Mensajes y en Gemini

La función de creación de imágenes desde cero no está disponible en Mensajes de Google, pero sí en la plataforma Gemini, donde Nano Banana despliega un uso más avanzado.

En Gemini, Nano Banana permite:

Generar infografías a partir de textos.

a partir de textos. Crear gráficos visuales organizados por secciones.

organizados por secciones. Transformar ideas complejas en piezas visuales claras.

El acceso a Nano Banana Pro se realiza desde el menú de herramientas de Gemini. La plataforma permite generar hasta cuatro imágenes sin costo, y luego solicita una suscripción para continuar utilizando funciones avanzadas.

Consejos para obtener mejores resultados con Nano Banana

Para aprovechar al máximo las capacidades de Nano Banana, tanto en Mensajes de Google como en Gemini, se recomienda:

Evitar instrucciones vagas o demasiado breves.

Usar palabras clave claras y descriptivas.

Verificar siempre la exactitud del contenido antes de compartirlo.

Mantener coherencia estética si se crean varias piezas visuales.

Estas prácticas ayudan a mejorar la calidad de las imágenes generadas y optimizan la experiencia de edición con inteligencia artificial integrada al chat.