Nafta y gasoil vuelven a subir: el Gobierno aplicará un nuevo aumento desde noviembre

El precio de la nafta y el gasoil volverá a modificarse a partir del 1° de noviembre. El Gobierno dispuso un aumento parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), medida que incide de forma directa en los valores al surtidor. La actualización, publicada este viernes en el Boletín Oficial, forma parte del plan fiscal que busca recomponer ingresos sin generar un salto brusco en la inflación.

Cuánto suben la nafta y el gasoil desde noviembre

De acuerdo con el decreto 782, la suba de los gravámenes se aplicará de manera parcial durante noviembre, mientras que el incremento total se completará en diciembre. En esta etapa, los aumentos por impuestos serán los siguientes:

Nafta súper: $15,55 por litro.

$15,55 por litro. Gasoil: $12,63 por litro.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la decisión tiene como objetivo “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, al mismo tiempo que se difiere parcialmente el impacto total que estaba previsto.

Qué pasará con los impuestos a los combustibles en diciembre

El mismo decreto establece que, a partir del 1° de diciembre, la Secretaría de Energía aplicará el aumento total pendiente correspondiente al remanente de 2024 y a los primeros dos trimestres de 2025, que el Gobierno venía postergando desde mediados de este año.

Durante los últimos meses, el Ejecutivo optó por desdoblar los incrementos de los impuestos a los combustibles para suavizar su impacto en los precios y contener la presión inflacionaria.