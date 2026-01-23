Murió un trabajador tras caer desde una obra en construcción en Pinamar

Un hombre perdió la vida luego de caer desde una obra en construcción ubicada en la intersección de Rivadavia y De Las Totoras, en la ciudad de Pinamar, en un trágico episodio que es investigado por la Justicia.

Según se informó, la víctima cayó desde un segundo piso hacia un contrapiso y fue hallada boca abajo, sin signos vitales. Las circunstancias que rodearon el hecho aún no fueron oficialmente esclarecidas y permanecen bajo análisis judicial.

Sospechas por posibles fallas en los elementos de seguridad

De acuerdo con información que trascendió, el trabajador contaba con casco y arnés al momento del accidente. Sin embargo, se sospecha que los elementos de seguridad utilizados no habrían sido los adecuados para la tarea que estaba realizando.

Imágenes captadas por el dron de un canal de televisión local mostrarían que la víctima llevaba colocado un arnés número 1, cuando por la altura desde la que trabajaba correspondía un arnés número 5, además de un sistema de salvacaídas, el cual no se observaría en el registro audiovisual.

Asimismo, se indicó que la soga del arnés podría haber estado mal colocada, lo que habría provocado una falla en el sistema de sujeción y derivado en que el trabajador saliera despedido durante la caída.

El hombre fallecido tenía 46 años, sería oriundo del barrio porteño de Chacarita.

Investigación judicial en curso

La causa podría ser abordada bajo la figura de homicidio, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades penales vinculadas al hecho. En ese marco, la investigación continúa y resta incorporar el informe de Policía Científica, considerado clave para determinar con precisión las causas del accidente.

Hasta tanto se conozcan los resultados periciales, no existen conclusiones oficiales respecto de posibles fallas técnicas, negligencia o incumplimiento de las normas de seguridad laboral en la obra donde ocurrió el fatal episodio.