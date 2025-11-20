Modernización del check-in en los principales aeropuertos: ¿Qué cambia para los pasajeros y las aerolíneas?

Denisse Helman
Aumento en Recreación y Cultura lidera crecimiento durante vacaciones de invierno

El movimiento en las terminales aéreas del país viene creciendo y, con él, la necesidad de agilizar procesos que muchas veces generan demoras y congestión. En este contexto, se puso en marcha un plan de renovación tecnológica que promete transformar la experiencia de viaje desde el ingreso al aeropuerto hasta el embarque.

Cuáles son los aeropuertos alcanzados por el acuerdo

Aeropuertos Argentina y SITA firmaron un acuerdo estratégico para modernizar los procesos de check-in en cinco terminales que concentran cerca del 70% del tráfico aéreo nacional:

Sturzenegger habló sobre los posibles cambios en el monotributo y aclaró qué evalúa el Gobierno
Mirá también:

Sturzenegger habló sobre los posibles cambios en el monotributo y aclaró qué evalúa el Gobierno
  • Aeroparque Jorge Newbery (AEP)
  • Ezeiza (EZE)
  • Córdoba (COR)
  • Mendoza (MDZ)
  • Bariloche (BRC)

En estos aeropuertos se incorporarán sistemas orientados a mejorar la experiencia “curb-to-gate” —del cordón al embarque— mediante nuevas herramientas de autoservicio y gestión operativa.

Qué tecnología se incorporará en las terminales

El proyecto incluye la instalación y optimización de distintos dispositivos destinados a acelerar los tiempos de procesamiento:

  • Quioscos de autoservicio para check-in rápido.
  • Self Bag Drop, que permite despachar equipaje sin pasar por mostradores.
  • Counters flexibles que pueden adaptarse a diferentes aerolíneas según la demanda.
  • Flex Box para ordenar flujos y optimizar la atención.
  • Puertas de seguridad de última generación, diseñadas para reducir tiempos de control.
  • Plataforma core service cutover de SITA, que funcionará como base tecnológica para todo el sistema.

Estas herramientas apuntan a integrar la operación y permitir un manejo más dinámico de los picos de actividad.

El principal desafío: lograr la adopción del autoservicio

Aunque la tecnología ya está disponible en varios aeropuertos, las tasas de uso actuales son bajas, lo que limita el impacto real en la operación. Por eso, el acuerdo contempla un plan integral para fomentar su adopción:

  • Incentivos para pasajeros y aerolíneas.
  • Capacitación al personal.
  • Rediseño del layout aeroportuario para ordenar flujos de circulación.

El objetivo es que los sistemas de autoservicio dejen de funcionar solo como una opción alternativa y se conviertan en parte incorporada del proceso de viaje.

Qué beneficios tendrán los pasajeros

Los usuarios notarán mejoras especialmente en los momentos de mayor congestión. Según las empresas involucradas, los principales beneficios serán:

  • Menos filas y tiempos de espera más cortos.
  • Procesos más fluidos desde el ingreso hasta la puerta de embarque.
  • Experiencia más simple y previsible para viajeros frecuentes y primerizos.

Un informe reciente de SITA sostiene que 66% de los pasajeros considera que reducir los tiempos de procesamiento en los aeropuertos es su prioridad principal, lo que explica la necesidad de avanzar con este tipo de iniciativas.

Ventajas operativas para las aerolíneas

El nuevo esquema permitirá a las compañías aéreas:

  • Optimizar el uso de mostradores gracias a los counters flexibles.
  • Reducir costos operativos vinculados al manejo manual del check-in.
  • Incrementar la capacidad de atención sin ampliar infraestructura.

Esta combinación de factores busca mejorar la eficiencia de la operación diaria y facilitar el manejo de horarios pico, cancelaciones y reprogramaciones.

Un modelo que podría replicarse en otros aeropuertos

El plan también incluye metodologías de change management para asegurar que los cambios se sostengan en el tiempo. La intención es que la experiencia obtenida en estas cinco terminales sirva como modelo para futuras modernizaciones en otros aeropuertos del país, alineándose con estándares internacionales y con las nuevas demandas del sector aéreo.

¿Cuánto podés gastar en Shein sin declarar ante ARCA y cuáles son las nuevas reglas para compras al exterior?
Mirá también:

¿Cuánto podés gastar en Shein sin declarar ante ARCA y cuáles son las nuevas reglas para compras al exterior?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
joven mdq
Desesperadamente buscan a joven de Mar del Plata del que no hay noticias desde el domingo
Provincia
agra
Miércoles agradable y soleado… ¿pero vuelven las lluvias antes del finde largo?
Provincia
IMG 20251119 195920 (1280 x 784 píxel)
Tragedia: Estaba cortando el pasto, tropezó con sus ojotas y murió
Provincia
pasajes tren
Ya están a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para la temporada de verano
Nacionales
mojon lp
Bolívar restituyó a La Plata un histórico mojón fundacional del siglo XIX
Provincia
Sturzenegger apoyó reforma laboral:
Sturzenegger aseguró que la reforma laboral traerá “más empleo y sueldos más altos”
Nacionales
Octubre de 2025: Jubilados y pensionados pagan la mitad por la VTV y mejoran la seguridad vial
Todo lo que tenés que saber sobre la VTV antes de las vacaciones de verano
Provincia

Más leídas