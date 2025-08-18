Mirando el almanaque: ¿cuánto falta para el próximo fin de semana largo?

Transcurrido el reciente fin de semana largo de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchas familias aprovecharon la ocasión para realizar escapadas y recorrer distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no todos pudieron hacerlo, ya que el viernes 15 fue decretado como día no laborable y no feriado, lo que redujo las posibilidades de descanso para algunos sectores.

Concluido este período, la atención se centra ahora en el calendario de feriados. La pregunta que surge es cuándo llegará el próximo fin de semana largo. Septiembre no presenta feriados, y aún existe incertidumbre respecto del 12 de octubre, que este año cae domingo.

Desde ciudades turísticas como Villa Gesell y Mar del Plata, intendentes y empresarios del sector hotelero y gastronómico solicitaron al Gobierno nacional trasladar la conmemoración al lunes 13, lo que permitiría conformar un nuevo fin de semana largo.

Si la fecha finalmente no se mueve, la espera será más extensa: los próximos feriados recién aparecen en noviembre, con el puente turístico del viernes 21 y el feriado del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional. Posteriormente, en diciembre habrá un nuevo descanso extendido entre el sábado 6 y el lunes 8, por la festividad de la Inmaculada Concepción.

De esta manera, si no prospera la modificación del feriado del 12 de octubre, quienes esperan una escapada deberán aguardar hasta noviembre para disfrutar nuevamente de un fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires.