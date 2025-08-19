Milei suspendió su visita a Junín por la ciclogénesis que azota a la Provincia

El presidente Javier Milei suspendió el acto que tenía previsto realizar este martes en la ciudad de Junín, debido a las fuertes tormentas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, se informó que la modificación de agenda responde a un reporte de Casa Militar, elaborado a partir de datos de la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, que desaconsejaba el traslado del mandatario.

“El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires”, señaló el comunicado.

La decisión se debe a la ciclogénesis que afecta a la región y que genera lluvias abundantes y se prevén ráfagas de viento superiores a los 55 km/h, lo que imposibilita el traslado tanto por vía aérea como terrestre.

Durante la mañana de este lunes, referentes locales de La Libertad Avanza confirmaron que el primer mandatario visitará Junín el próximo lunes 25 de agosto, fecha en la que se concretará finalmente el acto postergado.