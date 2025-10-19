Milei anuncia reintegro de hasta $500.000 para empleados de ANSES: cómo aprovechar el beneficio

El gobierno de Javier Milei, a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), ha implementado un nuevo beneficio que promueve un reintegro del 100% en compras con un tope de $500.000 dirigido a los empleados de ANSES. Esta medida se enmarca dentro del programa “Tu sueldo rinde más”, con el objetivo de aliviar la carga económica de los trabajadores estatales y fomentar el uso de la billetera digital BNA+ MODO.
¿Quiénes pueden cobrar el bono de $500.000?
El beneficio está limitado a un grupo específico de personas, por lo que no es aplicable a todos los empleados del sector público.
Requisitos clave para acceder al reintegro
Para poder acceder al reintegro, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Cobrar el sueldo en el BNA: el salario debe ser acreditado en una cuenta del Banco Nación.
- Pagar con BNA+ MODO y Visa: las compras deben realizarse usando la aplicación BNA+ MODO y una tarjeta de débito o crédito Visa asociada al banco.
El reintegro se acredita automáticamente sobre las compras realizadas hasta un límite de $500.000 por persona.
¿Cómo funciona el beneficio?
El procedimiento para acceder al reintegro es el siguiente:
- Asegúrate de que tu cuenta sueldo en el BNA esté activa y que tengas las tarjetas Visa asociadas.
- Descarga y configura la aplicación BNA+ MODO en tu smartphone.
- Al realizar tus compras, elige pagar escaneando el código QR o utilizando tu tarjeta Visa física, asegurando que la transacción pase por la billetera MODO.
- El reintegro se verá reflejado en tu cuenta en los días siguientes, aboniéndose sobre el total de tus consumos hasta alcanzar los $500.000.
Beneficios adicionales para empleados de ANSES
Además del reintegro, el Banco Nación ofrece otros beneficios para los trabajadores de ANSES, que incluyen:
- Préstamos personales e hipotecarios con tasas de interés preferenciales.
- Cuentas remuneradas en pesos y dólares.
- Adelantos de haberes con una tasa 100% bonificada.
El lanzamiento de este bono de $500.000 tiene un impacto significativo en el poder adquisitivo de los empleados de ANSES. Es importante destacar que el acceso a este beneficio está condicionado al uso de los servicios del Banco Nación y su billetera digital, promoviendo así la bancarización y el consumo a través de canales digitales oficiales.