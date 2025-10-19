Milei anuncia reintegro de hasta $500.000 para empleados de ANSES: cómo aprovechar el beneficio

El gobierno de Javier Milei, a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), ha implementado un nuevo beneficio que promueve un reintegro del 100% en compras con un tope de $500.000 dirigido a los empleados de ANSES. Esta medida se enmarca dentro del programa “Tu sueldo rinde más”, con el objetivo de aliviar la carga económica de los trabajadores estatales y fomentar el uso de la billetera digital BNA+ MODO.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $500.000?

El beneficio está limitado a un grupo específico de personas, por lo que no es aplicable a todos los empleados del sector público.

Requisitos clave para acceder al reintegro

Para poder acceder al reintegro, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Cobrar el sueldo en el BNA: el salario debe ser acreditado en una cuenta del Banco Nación. Pagar con BNA+ MODO y Visa: las compras deben realizarse usando la aplicación BNA+ MODO y una tarjeta de débito o crédito Visa asociada al banco.

El reintegro se acredita automáticamente sobre las compras realizadas hasta un límite de $500.000 por persona.

¿Cómo funciona el beneficio?

El procedimiento para acceder al reintegro es el siguiente:

Asegúrate de que tu cuenta sueldo en el BNA esté activa y que tengas las tarjetas Visa asociadas. Descarga y configura la aplicación BNA+ MODO en tu smartphone. Al realizar tus compras, elige pagar escaneando el código QR o utilizando tu tarjeta Visa física, asegurando que la transacción pase por la billetera MODO. El reintegro se verá reflejado en tu cuenta en los días siguientes, aboniéndose sobre el total de tus consumos hasta alcanzar los $500.000.

Beneficios adicionales para empleados de ANSES

Además del reintegro, el Banco Nación ofrece otros beneficios para los trabajadores de ANSES, que incluyen:

Préstamos personales e hipotecarios con tasas de interés preferenciales.

con tasas de interés preferenciales. Cuentas remuneradas en pesos y dólares.

en pesos y dólares. Adelantos de haberes con una tasa 100% bonificada.

El lanzamiento de este bono de $500.000 tiene un impacto significativo en el poder adquisitivo de los empleados de ANSES. Es importante destacar que el acceso a este beneficio está condicionado al uso de los servicios del Banco Nación y su billetera digital, promoviendo así la bancarización y el consumo a través de canales digitales oficiales.