Milagro en la Ruta 11: dos jóvenes ilesos tras impresionante vuelco en Mar del Tuyú

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la tarde de este 21 de septiembre de 2025, a la altura del kilómetro 327 de la Ruta 11, cercano al acceso de la localidad de Mar del Tuyú.

¿Qué ocurrió en la Ruta 11?

Según informaron las autoridades, el conductor de un Volkswagen Vento, un joven de 22 años oriundo de San Clemente del Tuyú, perdió el control del vehículo por motivos que actualmente están bajo investigación. El auto volcó y terminó en una zanja con agua.

El joven viajaba acompañado por otro joven de 21 años, también residente en el Partido de La Costa. A pesar de la violencia del impacto, ambos resultaron ilesos y no se registraron otros involucrados en el accidente.

Intervención de los servicios de emergencia

En el lugar del siniestro, intervinieron rápidamente varios organismos de seguridad y emergencia. Se hicieron presentes efectivos de Policía Vial, el Sistema de Emergencias Médicas y personal de AUBASA para atender la situación y ordenar el tránsito en esa zona de la ruta.

La atención del incidente se llevó a cabo sin mayores complicaciones, gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Consecuencias del accidente en la comunidad

El accidente ha generado preocupación entre los residentes de la zona y quienes transitan frecuentemente por la Ruta 11. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones en este tipo de vías, particularmente en áreas con curvas y cambios de desnivel.

Investigan las causas del accidente para determinar si hubo factores externos que contribuyeron al siniestro, así como las condiciones del vehículo al momento del accidente.