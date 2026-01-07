¿Milagro en Chivilcoy? aseguran que la Virgen apareció en un árbol

Un hecho que despertó asombro, curiosidad y profunda emoción se registró en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde vecinos aseguran haber identificado la imagen de la Virgen de Guadalupe en el tronco de un árbol ubicado en la plaza principal de la ciudad.

Según los testimonios, en las vetas, marcas y formas naturales de la madera puede distinguirse con claridad la silueta de la figura religiosa. “Se nota claramente el manto y los brazos en posición de rezo”, afirmó uno de los vecinos en diálogo con un medio local, al describir el detalle que más llamó la atención de quienes observaron el tronco.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, generando una fuerte repercusión y multiplicando los comentarios de vecinos y usuarios de distintas localidades. A partir de esa difusión, desde las primeras horas de este miércoles numerosas personas se acercaron a la plaza para ver la figura por sus propios medios.

Mientras algunos lo hicieron movidos por la curiosidad, otros expresaron sentimientos de fe, recogimiento y emoción, al considerar el hecho como una posible manifestación religiosa. Incluso, hubo quienes permanecieron varios minutos en silencio frente al árbol, observando la imagen y tomando fotografías.

Por el momento, no hubo expresiones oficiales al respecto, aunque el episodio ya se convirtió en un fenómeno social y cultural que mantiene en vilo a la comunidad de Chivilcoy, donde el tronco del árbol se transformó en un inesperado punto de encuentro y reflexión.