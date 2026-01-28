Miércoles con alivio térmico tras días agobiantes: ¿Cómo sigue el tiempo?

La provincia de Buenos Aires atravesará entre este miércoles 28 y el viernes 30 de enero un período de tiempo estable, temperaturas elevadas y escasa probabilidad de precipitaciones, en el marco de un patrón atmosférico típico del verano.

Según el análisis de los principales modelos meteorológicos y los informes del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan fenómenos severos ni lluvias generalizadas durante estas jornadas.

El escenario estará dominado por una masa de aire cálido, con alto contenido de humedad y cielos variables, lo que favorecerá sensaciones térmicas elevadas, especialmente durante las tardes.

Detalle del pronóstico día por día

Miércoles 28 de enero

Durante este miércoles se prevé una jornada cálida y mayormente estable en gran parte del territorio bonaerense. El cielo presentará nubosidad variable, con intervalos de sol, sin condiciones favorables para lluvias significativas.

Parámetro Condiciones previstas Temperatura mínima 22 a 23 °C Temperatura máxima 29 a 30 °C Estado del cielo Parcial a mayormente nublado Precipitaciones Muy baja probabilidad Ambiente Cálido y algo húmedo

Análisis meteorológico:

La presencia de nubosidad moderada ayudará a contener parcialmente el ascenso térmico, aunque el ambiente se mantendrá pesado, especialmente en horas de la tarde.

Jueves 29 de enero

El jueves marcará el pico de calor del período. Se espera un aumento de las temperaturas máximas, con mayor presencia de sol y una atmósfera más cargada de humedad.

Parámetro Condiciones previstas Temperatura mínima 23 a 24 °C Temperatura máxima 32 a 33 °C Estado del cielo Parcialmente nublado a despejado Precipitaciones Baja probabilidad Ambiente Caluroso y húmedo

Análisis meteorológico:

El incremento térmico estará asociado a la persistencia del aire cálido sobre la región. Si bien no se descartan chaparrones aislados muy puntuales, no se esperan lluvias de carácter generalizado.

Viernes 30 de enero

Para el viernes se anticipa una jornada con condiciones similares, aunque con un leve descenso de las temperaturas máximas respecto del jueves. El tiempo continuará estable en la mayor parte de la provincia.

Parámetro Condiciones previstas Temperatura mínima 22 a 23 °C Temperatura máxima 29 a 30 °C Estado del cielo Parcialmente nublado Precipitaciones Muy baja probabilidad Ambiente Cálido, más tolerable

Análisis meteorológico:

El ingreso de aire algo menos cálido permitirá un alivio térmico moderado, sin modificar el escenario general de estabilidad atmosférica.

Tendencia general para la provincia

Predominio del tiempo estable durante las tres jornadas.

durante las tres jornadas. Temperaturas elevadas , acordes a fines de enero.

, acordes a fines de enero. Mínimas templadas y noches cálidas.

y noches cálidas. Bajas probabilidades de lluvia , sin eventos significativos previstos.

, sin eventos significativos previstos. Sensación térmica elevada, principalmente el jueves.

Conclusión

Entre el miércoles 28 y el viernes 30 de enero, la provincia de Buenos Aires transitará un tramo del verano con clima típicamente estival, caracterizado por calor, humedad y estabilidad atmosférica.

El día más exigente en términos térmicos será el jueves, mientras que el viernes ofrecerá condiciones algo más benignas, aunque todavía cálidas.

El escenario es favorable para actividades al aire libre, con la recomendación de evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantener una adecuada hidratación.