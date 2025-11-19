Miércoles agradable y soleado… ¿pero vuelven las lluvias antes del finde largo?

La semana avanza en la Provincia de Buenos Aires con buenas condiciones meteorológicas, temperaturas agradables y un escenario estable que se viene manteniendo desde el inicio del lunes. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas previas al feriado XXL se presentan con cielo mayormente calmo y amplitud térmica moderada.

Este fin de semana será extra largo debido a la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado este año se traslada al lunes 24 para conformar un período de descanso extendido. A ello se suma el viernes 21, declarado como día no laborable con fines turísticos, conformando un bloque de cuatro días consecutivos.

Miércoles con calma y temperaturas agradables

Para este miércoles, el SMN anticipa que la estabilidad continuará:

Cielo algo nublado por la mañana , pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y noche .

, pasando a . Temperaturas entre 15 y 26 grados, dentro de los valores característicos para esta etapa final de la primavera.

Inestabilidad hacia el cierre de la semana corta

Sin embargo, el organismo meteorológico advierte que el jueves marcaría un cambio de tendencia. Ese día se espera:

Cielo de parcial a mayormente nublado ,

, Probabilidad de tormentas aisladas en horas de la tarde y la noche ,

, Mínima de 14° y máxima de 23°, acompañadas por un leve descenso térmico.

Viernes más fresco, pero sin lluvias

El viernes, considerado día no laborable con fines turísticos, mostraría una mejora paulatina:

Cielo mayormente nublado ,

, Temperaturas entre 15° y 22° ,

, Sin previsión de nuevas precipitaciones.

Un fin de semana extra largo estable

Para los cuatro días del fin de semana largo, el SMN no prevé nuevas lluvias. Se espera un período con nubosidad variable, temperaturas moderadas y condiciones generales estables para quienes tengan actividades recreativas, viajes o descansos planificados dentro del territorio bonaerense.