Miércoles agradable pero inestable. ¿Cuándo vuelven las lluvias?

Francisco Díaz
La primavera en Buenos Aires sigue inestable y promete lluvias en los próximos días

Con el comienzo de la primera semana completa de enero del nuevo año, la provincia de Buenos Aires vive a pleno el movimiento turístico.

Miles de familias ya se encuentran disfrutando de sus vacaciones en los distintos destinos bonaerenses, desde la Costa Atlántica hasta las sierras y lagunas del interior, en un contexto típico de verano.

En este marco, el estado del tiempo será un factor a tener en cuenta durante los próximos días.

Miércoles con inestabilidad

Para este miércoles, en distintas localidades de la provincia y sus alrededores se espera una jornada inestable.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse tormentas aisladas durante la tarde, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.

Jueves más fresco

El jueves llegará con un marcado descenso de las temperaturas.

Se prevé cielo mayormente nublado, viento del sector este y registros térmicos que irán desde los 14° de mínima hasta los 24° de máxima, ofreciendo un respiro al intenso calor veraniego.

Viernes estable

En tanto, el viernes se presentará con cielo nublado, viento del este y temperaturas más moderadas, con una mínima de 19° y una máxima de 25°, condiciones favorables para seguir disfrutando de las actividades turísticas al aire libre.

Con este panorama, la provincia de Buenos Aires continúa siendo protagonista del verano, con alto movimiento turístico y un clima que alternará entre calor, nubes y algunas lluvias aisladas.

