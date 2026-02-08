Adiós a las filas: todo lo que tenés que saber sobre “Mi Salud Digital Bonaerense” en 2026

Si alguna vez te tocó madrugar y hacer fila con frío para conseguir un turno en un hospital público, esta nota es para vos. La digitalización del sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires ya no es una promesa a futuro, sino una herramienta que hoy, febrero de 2026, está cambiando la forma en que accedemos a la salud pública.

Mi Salud Digital Bonaerense es el portal que integra toda tu información sanitaria en un solo lugar. Ya no se trata solo de sacar un turno; la plataforma evolucionó para convertirse en una Historia de Salud Integrada. Te contamos cómo funciona, qué trámites podés resolver desde el celular y por qué es clave en la actual campaña contra el dengue.

¿Qué podés hacer en la plataforma?

El sistema busca descentralizar la atención y evitar que vayas al hospital solo para pedir un papel. Las funcionalidades más utilizadas hoy son:

Turnos Web: Podés reservar citas para clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia y medicina general en más de 72 hospitales provinciales .

Podés reservar citas para clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia y medicina general en más de . Vacunación: Consultar tu historial de vacunas aplicadas (incluyendo COVID-19 y Dengue).

Consultar tu historial de vacunas aplicadas (incluyendo COVID-19 y Dengue). Recetas Electrónicas: Visualizar y descargar las recetas que te prescribieron los profesionales de la red.

Visualizar y descargar las recetas que te prescribieron los profesionales de la red. Telemedicina: Acceso a teleconsultas y seguimiento, muy útil para casos sospechosos de dengue o consultas de orientación que no requieren guardia presencial.

Paso a paso: cómo ingresar y sacar turno

El acceso es simple, pero requiere validación de identidad para proteger tus datos médicos. No necesitás crear un usuario nuevo con contraseña inventada, sino que usás tus credenciales existentes.

Opciones de ingreso:

ReNaPer: Con tu número de DNI y el número de trámite (los 11 dígitos que figuran al frente de tu tarjeta). AFIP: Ingresando con tu CUIT/CUIL y Clave Fiscal. ANSES: Con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dato importante: Si intentás ingresar con ReNaPer y te da error (500/401), es posible que el servicio de validación esté saturado momentáneamente. En ese caso, probá la opción de ANSES o AFIP, que suelen tener menos tráfico.

Una vez adentro:

Buscá la opción “Turnos”. Podés filtrar por partido, institución (hospital) y especialidad. El sistema te mostrará los horarios disponibles (los que ves en verde o turquesa). Confirmá la reserva. ¡Listo! Te queda agendado en “Próximos Turnos”.

Preguntas frecuentes de los usuarios

¿Puedo sacar turno para mis hijos?

Sí. El sistema permite gestionar los turnos de menores de 13 años a cargo. Los padres o responsables afectivos ingresan con su propia cuenta y reservan a nombre del menor.

¿Qué hago si no encuentro turno?

La demanda es alta. Los cupos se renuevan periódicamente. Si no encontrás disponibilidad en tu hospital de cabecera, el sistema te permite buscar en otros establecimientos de la red bonaerense cercanos a tu ubicación.

¿Sirve para la campaña de Dengue 2026?

Totalmente. En el contexto del brote actual y el “Operativo Verano”, la plataforma es la vía para chequear si estás en el grupo priorizado para la vacunación (actualmente focalizado en bonaerenses de 15 a 59 años según zona epidemiológica) y consultar los vacunatorios habilitados.

La Historia de Salud Integrada

Más allá de los turnos, el gran valor de esta herramienta es que tu información médica viaja con vos. Si te atendés en un hospital de La Plata y luego en uno de Mar del Plata, el profesional podrá ver tu historia clínica digital a través de la red. Esto evita repetir estudios innecesarios y mejora la precisión del diagnóstico.

La plataforma sigue sumando funcionalidades este año, consolidándose como el puente directo entre los vecinos y el sistema público, eliminando barreras burocráticas y, sobre todo, ahorrando tiempo valioso.