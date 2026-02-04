Mercados Bonaerenses y Cuenta DNI: cómo ahorrar en febrero con el 40% de descuento

En un contexto donde cada peso cuenta, los Mercados Bonaerenses se consolidan como la opción más inteligente para los consumidores de la provincia. Gracias a la alianza estratégica con el Banco Provincia, durante todo febrero de 2026 se mantiene vigente uno de los beneficios más buscados: el 40% de ahorro utilizando la billetera digital Cuenta DNI.

Calendario y topes de reintegro: cuánto podés ahorrar por semana

A diferencia de otras promociones que solo funcionan días específicos, el descuento en ferias y mercados adheridos al programa provincial está disponible todos los días. Esto permite una flexibilidad total para que los vecinos se acerquen a los puestos de alimentos frescos y productos regionales en el momento que mejor les convenga.

Para este mes, el tope de reintegro unificado es de $6.000 por semana y por persona. Esto significa que si realizás una compra de $15.000, estarás aprovechando el beneficio al máximo, ya que recibirás los $6.000 de vuelta en tu cuenta. Al tener febrero cuatro semanas completas, el ahorro total mensual puede alcanzar los $24.000 por usuario.

Dónde encontrar los Mercados Bonaerenses hoy

El programa cuenta con puntos fijos de comercialización y ferias itinerantes que recorren los diferentes barrios. Algunos de los mercados fijos más importantes donde podés aprovechar el beneficio diariamente son:

Lomas de Zamora (Villa Fiorito): Camino Presidente Perón 5400 (Puente La Noria), de lunes a sábados de 9:00 a 19:00.

Camino Presidente Perón 5400 (Puente La Noria), de lunes a sábados de 9:00 a 19:00. Morón: Av. Presidente Perón 3883, de lunes a sábados de 8:00 a 17:00.

Av. Presidente Perón 3883, de lunes a sábados de 8:00 a 17:00. Ensenada: Av. Bossinga 600, de lunes a sábados de 8:30 a 13:30.

Av. Bossinga 600, de lunes a sábados de 8:30 a 13:30. Hurlingham: Av. Vergara y Cayetano Valdez, de lunes a sábados de 9:00 a 18:00.

Av. Vergara y Cayetano Valdez, de lunes a sábados de 9:00 a 18:00. Ituzaingó: Caaguazú 2283, de lunes a sábados de 9:00 a 18:00.

Caaguazú 2283, de lunes a sábados de 9:00 a 18:00. Marcos Paz: Monteagudo 871, de lunes a sábados de 9:00 a 18:00.

Además de estos puntos fijos, existen cientos de ferias itinerantes en municipios como La Plata, Quilmes, Avellaneda y el interior de la Provincia de Buenos Aires. Para conocer la ubicación exacta del mercado más cercano a tu casa hoy mismo, podés consultar el mapa interactivo en la web oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario o a través de la aplicación “Mi MDA”.

Qué productos podés comprar con el 40% de descuento

El objetivo de Mercados Bonaerenses es acortar la cadena de comercialización, permitiendo que el productor le venda directamente al consumidor. Esto ya de por sí garantiza precios hasta un 25% más bajos que en cadenas tradicionales. Sumando el beneficio de Cuenta DNI, el ahorro es imbatible en rubros esenciales:

Carnicería y Pescadería: Cortes de vaca, cerdo, pollo y filetes frescos.

Cortes de vaca, cerdo, pollo y filetes frescos. Frutas y Verduras: Productos de estación directamente de las quintas locales.

Productos de estación directamente de las quintas locales. Lácteos y Quesos: Leche, yogures y quesos regionales de alta calidad.

Leche, yogures y quesos regionales de alta calidad. Almacén y Panificados: Pastas secas, harinas, pan artesanal y productos sin TACC.

Cómo pagar correctamente para recibir el reintegro

Para asegurar la devolución del dinero, es fundamental realizar el pago de forma correcta. El beneficio del 40% aplica exclusivamente para compras realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI mediante:

Pago con QR: Escaneando el código del puesto de venta.

Escaneando el código del puesto de venta. Clave DNI: Ingresando el código generado en la app en la terminal del vendedor.

Es importante recordar que el reintegro se acredita de forma automática en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. El beneficio no es válido para pagos realizados con tarjeta de crédito o débito física, ni a través de otras billeteras virtuales ajenas al Banco Provincia.