Mercado Pago: ¿Qué pasa con la tarjeta física que envían sin solicitarla?

La competencia entre bancos tradicionales y billeteras digitales está más activa que nunca en Argentina. Mientras las entidades financieras buscan mantener su base de clientes, las fintech redoblan la apuesta ofreciendo servicios cada vez más completos. En este escenario, un tema que generó revuelo es la emisión de tarjetas físicas sin solicitud previa, una práctica que algunos usuarios ya están experimentando y que plantea interrogantes tanto desde lo operativo como desde lo legal.

Qué está haciendo Mercado Pago con las tarjetas físicas

Desde hace unas semanas, algunos usuarios de Mercado Pago comenzaron a recibir en su domicilio una tarjeta física Mastercard de débito, incluso sin haberla solicitado. Se trata de un cambio de estrategia por parte de la fintech, que históricamente priorizó el uso de su app para pagos QR, transferencias y gestión del dinero digital.

Este nuevo envío automático de tarjetas forma parte de un plan de expansión que busca aumentar el uso de Mercado Pago como medio de pago directo en comercios físicos, sin necesidad de código QR o celular.

Entre los objetivos principales de esta movida están:

Incrementar la adopción de la tarjeta como alternativa al efectivo o a otras tarjetas de débito.

Permitir compras en cualquier comercio con POS tradicional.

Desafiar la supremacía de los bancos tradicionales en la red de pagos físicos.

Por qué se genera polémica con las tarjetas enviadas sin pedido

Recibir una tarjeta de débito sin haberla solicitado puede generar dudas y molestias en los usuarios. Muchos se preguntan si están obligados a activarla, si implica algún costo o si puede haber consecuencias por no usarla.

Desde Mercado Pago aclararon que:

La tarjeta es gratuita y no tiene costos de emisión ni mantenimiento.

y no tiene costos de emisión ni mantenimiento. No hay obligación de activarla ni de utilizarla .

. Su llegada al domicilio responde a una estrategia para facilitar el acceso a los fondos disponibles en la cuenta digital.

Sin embargo, esta práctica contrasta con la de los bancos, que generalmente requieren una solicitud expresa para emitir tarjetas físicas. Algunos especialistas ya advirtieron que este tipo de envíos, si bien legales, pueden generar dudas sobre la protección de datos y la voluntad del usuario.

Qué hacen los bancos frente a esta estrategia

Los bancos tradicionales, como Galicia, BBVA, Santander o Nación, siguen una lógica diferente. Para obtener una tarjeta de débito o crédito física, el cliente debe solicitarla expresamente, ya sea al abrir una cuenta o más adelante.

En comparación con Mercado Pago, los bancos ofrecen:

Característica Bancos tradicionales Mercado Pago Solicitud de tarjeta Necesaria No necesaria (envío directo) Costo de mantenimiento Variable según el banco Gratis Enlace con cuenta sueldo Sí No Acceso a promociones bancarias Sí Limitado a propias promos Uso en cajeros automáticos Total Limitado a Red Link

Esta diferencia en la forma de operar también refleja una competencia directa por la operatoria diaria de los usuarios, especialmente los que manejan montos bajos o medianos.

Qué debés saber si recibís una tarjeta que no pediste

Si te llegó una tarjeta de Mercado Pago a tu casa y no sabías por qué, lo primero que tenés que saber es que no es obligatorio activarla. La podés guardar, destruir o ignorar, y no se te cobrará nada.

Otros puntos clave a tener en cuenta:

La tarjeta está vinculada a tu cuenta Mercado Pago , por lo tanto, no es una nueva cuenta ni genera deudas.

, por lo tanto, no es una nueva cuenta ni genera deudas. Podés usarla para hacer compras en comercios físicos , como si fuera una tarjeta de débito común.

, como si fuera una tarjeta de débito común. No podés usarla para sacar plata en todos los cajeros , sólo en aquellos que pertenecen a Red Link.

, sólo en aquellos que pertenecen a Red Link. En caso de pérdida, podés pedir una nueva desde la app.

Este movimiento muestra cómo las fintech están apostando a ocupar más espacio en el ecosistema financiero argentino, especialmente entre quienes buscan practicidad, bajo costo y menos relación con los bancos.