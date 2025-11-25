Mercado Pago: ¿Cómo activar las cuotas sin tarjeta y quiénes pueden acceder al beneficio

Mercado Pago continúa ampliando sus herramientas financieras y sumando funciones que facilitan las compras diarias. Una de las alternativas que más crecimiento tuvo en los últimos meses es la posibilidad de pagar en cuotas sin usar tarjeta, una opción pensada para usuarios que buscan financiamiento rápido y sin requisitos bancarios.

Cómo activar las cuotas sin tarjeta en Mercado Pago

Para acceder a esta función es necesario realizar un proceso de validación dentro de la app. La herramienta se gestiona a través de Mercado Crédito, el sistema de financiamiento propio de la plataforma.

Los pasos para habilitarla son:

Ingresar a la sección “Activá línea de crédito” dentro de Mercado Pago.

dentro de Mercado Pago. Confirmar el número de teléfono registrado.

Validar la identidad por motivos de seguridad.

Una vez aprobada, el usuario obtiene un límite de crédito, que es el monto máximo disponible para realizar compras en cuotas. Ese límite puede aumentar con el tiempo si se demuestra buen comportamiento de pago.

En qué se puede usar la línea de crédito

La línea habilitada permite financiar diferentes tipos de operaciones dentro y fuera de la plataforma. Entre las principales posibilidades se encuentran:

Comprar en Mercado Libre pagando con Mercado Pago.

pagando con Mercado Pago. Realizar pagos seleccionados dentro de la app.

Abonar en comercios físicos que acepten Mercado Pago.

que acepten Mercado Pago. Solicitar el dinero como saldo disponible, que luego puede transferirse a cuentas propias o de terceros.

El saldo acreditado también sirve para:

Pagar servicios.

Recargar el celular.

Cargar la SUBE.

Hacer transferencias mediante CVU.

Cómo se pagan las cuotas

El pago mensual de las cuotas se realiza directamente desde la sección “Créditos”, tanto en la app de Mercado Pago como desde Mercado Libre.

Las opciones para abonar incluyen:

Tarjeta de débito (acreditación inmediata).

Efectivo en RapiPago .

. Pago con tarjeta de crédito Visa o Mastercard en 1 pago .

. Dinero disponible en Mercado Pago.

Pago Fácil (acreditación estimada entre 1 y 2 horas).

Transferencia a la cuenta de Mercado Pago mediante CVU (en minutos o hasta 24 horas).

Las cuotas son fijas y mensuales, y siempre se puede consultar el monto total desde la app. Además, Mercado Pago envía recordatorios días antes del vencimiento para evitar retrasos.

Costos y mantenimiento de la línea de crédito

La activación de las cuotas sin tarjeta no tiene costo, y el servicio tampoco genera gastos de mantenimiento. Si la línea no se usa, no se paga ninguna comisión. El usuario también puede revisar en cualquier momento la fecha de vencimiento de cada cuota desde la sección “Créditos”.

Esta función se consolida como una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan acceder a compras financiadas sin depender de tarjetas bancarias y con un sistema de pago flexible dentro de la misma app.