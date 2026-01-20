Martes templado y con buenas condiciones climáticas: ¿cómo sigue el tiempo?

Francisco Díaz
El buen tiempo continuará dominando el panorama meteorológico en gran parte de la provincia de Buenos Aires durante los próximos días, consolidando el alivio térmico tras jornadas marcadas por el calor intenso. Las condiciones serán estables, con cielos mayormente despejados y temperaturas moderadas, ideales para actividades al aire libre.

De acuerdo al pronóstico oficial, este martes se presentará con cielo algo nublado en horas de la mañana y la tarde, y ligeramente nublado hacia la noche. Las temperaturas se moverán dentro de valores agradables, con una mínima estimada en 17 grados y una máxima que alcanzará los 29.

Pronóstico para mitad de semana

El miércoles mantendrá la tendencia de buen clima en territorio bonaerense. Se espera cielo despejado durante la madrugada y la mañana, con aumento leve de nubosidad hacia la tarde y la noche. En cuanto a las marcas térmicas, la mínima rondará los 19 grados y la máxima trepará hasta los 31.

Cómo seguirá el tiempo el jueves

Para el jueves, las condiciones continuarán siendo favorables. El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. El termómetro oscilará entre los 20 grados de mínima y los 32 de máxima, confirmando la persistencia de un escenario climático estable en la provincia.

Este panorama reafirma una semana marcada por temperaturas controladas y ausencia de fenómenos adversos en gran parte del territorio bonaerense.

