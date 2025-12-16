Martes con alivio térmico: ¿cuándo vuelve el calor extremo en la provincia de Buenos Aires?

Con el año llegando a su tramo final y las celebraciones de Nochebuena y Navidad cada vez más cerca, crece la expectativa por el pronóstico del tiempo. Familias y grupos de amigos ya empiezan a mirar con atención qué dicen los especialistas para definir una de las grandes dudas de cada 24 de diciembre: ¿mesa adentro o mesa afuera?

Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por el momento no se esperan condiciones de mal tiempo en territorio bonaerense durante la continuidad de la semana. Tras algunos días de alivio térmico, el panorama anticipa un marcado aumento de las temperaturas, típico de esta época del año.

Para el inicio de la semana, este martes se prevé cielo con nubosidad variable y registros térmicos templados, con mínimas cercanas a los 15 grados y máximas que rondarán los 26. Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar a partir del miércoles, cuando se espera un repunte del calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 29 grados y cielo parcialmente nublado.

El jueves el ascenso térmico será aún más notorio: las marcas mínimas se ubicarían cerca de los 19 grados y las máximas podrían trepar hasta los 33 grados, mientras que el viernes se perfila como el día más caluroso de la semana, con condiciones similares y temperaturas elevadas.

El pronóstico extendido del SMN tampoco anticipa lluvias para el fin de semana previo a Navidad. El sábado se presentaría con cielo mayormente nublado y temperaturas entre los 21 y 29 grados, mientras que el domingo mantendría esa tendencia, con máximas cercanas a los 30 grados.

De mantenerse este escenario, todo indica que la Nochebuena podría disfrutarse al aire libre en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas altas y sin precipitaciones a la vista. No obstante, desde el organismo nacional recuerdan que los pronósticos pueden modificarse con el correr de los días, por lo que recomiendan seguir atentos a las actualizaciones oficiales.