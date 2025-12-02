Martes cálido y con temperaturas en ascenso. ¿Cómo sigue la semana?

El ingreso al último mes del año trae un escenario meteorológico más estable para la provincia de Buenos Aires, luego de varios días dominados por la inestabilidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días estarán marcados por condiciones mayormente favorables, un progresivo aumento de la temperatura y un ambiente que acompaña la llegada de la temporada festiva.

Con el calendario avanzando, faltan 23 días para la Navidad y 29 días para el Año Nuevo, y ese clima típico de cierre de año ya se percibe en gran parte del territorio bonaerense: mayor luminosidad, tardes más extensas y una temperatura que comienza a ubicarse en rangos plenamente estivales.

Martes: estabilidad y recuperación térmica

La provincia transitará un martes estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 27°C, en un contexto que marca el inicio de una semana de paulatina recuperación térmica.

Miércoles: regreso firme del calor

El miércoles se presentará con un patrón más cálido. La madrugada exhibirá cielo ligeramente nublado, la tarde algo nublada y la noche despejada. Las marcas térmicas ascenderán hasta 29°C, consolidando el retorno de un ambiente más propio de diciembre.

Jueves: continuidad del buen tiempo

La estabilidad dominara también el jueves, con cielo que variará entre ligeramente y algo nublado. Las temperaturas se ubicarán entre 20°C y 30°C, reforzando la tendencia hacia jornadas cálidas y agradables en toda la provincia.

Viernes: nubosidad en aumento

El viernes mantendrá condiciones estables, aunque con una progresiva presencia de nubosidad. Aun así, no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas se moverán entre 21°C y 31°C, en lo que será uno de los días más calurosos de la semana.

Fin de semana: calor moderado y ambiente festivo

El sábado presentará cielo parcialmente nublado de manera sostenida y marcas térmicas que irán de 23°C a 29°C.

El domingo, en cambio, tendrá cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 21°C y 28°C, manteniendo un panorama de estabilidad general.

Un diciembre que ya respira clima navideño

La combinación de días más cálidos, mayor estabilidad y un comportamiento atmosférico acorde al período estival refuerza el clima festivo que ya se percibe en toda la provincia. Comercios más activos, ciudades con sus primeros adornos y un aire de preparación para las celebraciones acompañan este inicio de diciembre donde el tiempo, por ahora, acompaña.