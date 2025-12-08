Lunes feriado con alivio térmico para armar el arbolito: ¿cómo sigue el tiempo?

Este lunes feriado, en el que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y miles de familias en todo el país aprovechan para armar el arbolito de Navidad, llega acompañado de un alivio térmico muy esperado en toda la Provincia de Buenos Aires.

Tras varios días de temperaturas sofocantes, la jornada ofrece un respiro:

Mínima de 18°

Máxima de 26°

Martes estable y templado

Para este martes, el termómetro se moverá entre 21° y 25°, manteniendo condiciones similares, con una sensación térmica que no se desviará demasiado de estos valores.

Mitad de semana: vuelve a subir, pero sin extremos

El miércoles, jueves y viernes mostrarán un ascenso moderado, con máximas cercanas a los 28°, aunque todavía sin superar los 30°, lo que permite transitar días más llevaderos.

Sábado 13: el calor intenso vuelve a sentirse

El Servicio Meteorológico Nacional ya anticipa que el sábado será el día en que el verano vuelva a hacerse notar con más fuerza: