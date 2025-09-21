Los descuentos de Cuenta DNI que alivian el bolsillo de los bonaerenses este domingo

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se posiciona como una herramienta fundamental para los bonaerenses en la búsqueda de ahorros significativos en sus gastos diarios. En un contexto de constante aumento de precios, la app ofrece diversas opciones de consumo que alivian el impacto financiero, así como descuentos que llegan hasta el 40% en ferias y 20% en supermercados.

¿Qué descuentos ofrecerá Cuenta DNI el domingo 21 de septiembre de 2025?

Este 21 de septiembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a atractivos beneficios que les permitirán optimizar sus compras. A continuación, se detallan algunas de las oportunidades disponibles:

Tarjeteá con Cuenta DNI en comercios adheridos: adquisiciones en 3 cuotas sin interés mediante QR. Exclusivo para tarjetas de crédito vinculadas a la app, no aplicable en ciertos comercios.

adquisiciones en 3 cuotas sin interés mediante QR. Exclusivo para tarjetas de crédito vinculadas a la app, no aplicable en ciertos comercios. Ahorrá en Changomás: 20% de descuento en compras presenciales, con devolución inmediata al momento del pago.

de descuento en compras presenciales, con devolución inmediata al momento del pago. Descuentos en garrafas: 40% de ahorro al momento de compra o recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes y persona.

de ahorro al momento de compra o recarga, con un tope de reintegro de y persona. Café con ahorro: 40% de rebaja en comercios adheridos, limitando el reintegro a $6.000 por semana .

de rebaja en comercios adheridos, limitando el reintegro a . Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento, válidos hasta un tope de $6.000 por semana .

de descuento, válidos hasta un tope de . Promociones locales: hasta $7.000 de reintegro en descuentos del 15% en pagos a través de la app.

Condiciones y restricciones de los beneficios

Es importante tener en cuenta algunas restricciones para aprovechar estos descuentos. Los beneficios no aplican a usuarios con atrasos en sus pagos al Banco, y están limitados a pagos realizados a través de la app de Cuenta DNI, excluyendo el uso de otras billeteras digitales como Mercado Pago. Además, cada promoción tiene topes de reintegro específicos que los usuarios deben considerar al momento de realizar sus compras.

La implementación de estas ofertas del 21 de septiembre busca incentivar el consumo y ofrecer alivio económico a los usuarios en un entorno inflacionario. Con una variedad de descuentos y promociones, los bonaerenses tienen una oportunidad única para maximizar sus ahorros.