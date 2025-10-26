Los celulares Motorola más vendidos en Argentina: modelos, precios y qué ofrece cada línea

Denisse Helman

Motorola logró consolidarse como una de las marcas preferidas por los argentinos gracias a una propuesta equilibrada entre rendimiento, diseño y precio. Su catálogo se organiza en distintas familias —Moto E, Moto G, Edge y Razr—, lo que facilita encontrar el dispositivo ideal según las necesidades y el presupuesto de cada usuario. En esta nota, repasamos las características de cada serie y los cinco modelos más vendidos en Mercado Libre Argentina.

Cómo se organiza el catálogo de Motorola

Motorola diseñó una estrategia clara al dividir su oferta en cuatro familias principales, abarcando desde celulares económicos hasta modelos de alta gama con las últimas innovaciones tecnológicas.

Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados
Mirá también:

Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados

Moto E: la puerta de entrada al universo smartphone

  • Gama: baja.
  • Público objetivo: usuarios que buscan un celular funcional para tareas básicas como llamadas, mensajería, redes sociales y apps esenciales.
  • Características: equipos accesibles, con buena autonomía de batería, rendimiento optimizado mediante Android Go y un hardware modesto pero estable. Ideales para quienes priorizan precio y simplicidad.

Moto G: el caballito de batalla de la gama media

  • Gama: media y media-baja.
  • Público objetivo: pensado para quienes quieren equilibrio entre costo y prestaciones.
  • Características: amplia variedad de modelos, cámaras versátiles, pantallas de calidad, procesadores eficientes y distintas configuraciones de memoria. Su rendimiento permite usar múltiples apps, juegos ocasionales y tareas diarias sin problemas.

Edge: innovación y potencia para los más exigentes

  • Gama: alta y media-alta.
  • Público objetivo: usuarios que buscan tecnología de punta, diseño premium y máximo rendimiento.
  • Características: pantallas pOLED con alta tasa de refresco, procesadores de última generación, cámaras de nivel profesional, carga ultra rápida y resistencia al agua. Incorporan funciones de inteligencia artificial y conectividad 5G.

Razr: la vanguardia de los plegables

  • Gama: alta (Razr Ultra) y media-alta (Razr estándar).
  • Público objetivo: quienes priorizan diseño innovador y portabilidad.
  • Características: formato clamshell con pantalla OLED flexible, materiales premium y procesadores potentes. El Razr Ultra representa el tope de gama, mientras que el Razr estándar ofrece una opción más accesible dentro del segmento plegable.

Los 5 celulares Motorola más vendidos en Mercado Libre Argentina

De acuerdo con los datos más recientes, estos son los modelos Motorola que lideran las ventas en Mercado Libre Argentina, junto a sus principales especificaciones y precios de lista (sin descuentos):

ModeloGamaPantallaCámara principalBateríaPrecio aproximado
Moto G24 PowerMedia-baja6,6″ HD+ 90 Hz50 MP6.000 mAh$249.999
Moto G84 5GMedia6,5″ pOLED FHD+ 120 Hz50 MP OIS5.000 mAh (33W)$469.999
Moto E14Baja6,6″ HD+13 MP5.000 mAh$179.999
Edge 50 FusionAlta6,7″ pOLED 144 Hz50 MP OIS5.000 mAh (68W)$799.999
Razr 40 UltraAlta (plegable)6,9″ FHD+ pOLED (interno) / 3,6″ (externo)12 MP + 13 MP3.800 mAh (30W)$1.199.999

Estos valores corresponden a los precios de lista de la última semana de junio, y pueden variar según las promociones o el canal de venta.

Dónde comprar celulares Motorola en Argentina

Los equipos Motorola se pueden conseguir en:

  • Mercado Libre, donde la marca cuenta con tienda oficial y opciones con envío gratis.
  • Tiendas oficiales Motorola, tanto en línea como físicas.
  • Operadoras móviles como Claro, Personal y Movistar, que ofrecen planes con financiación.
  • Cadenas de electrodomésticos y comercios minoristas habilitados.
Mercado Libre: venden una casa prefabricada que acepta autos usados como parte de pago
Mirá también:

Mercado Libre: venden una casa prefabricada que acepta autos usados como parte de pago
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta naranja clima
El mal tiempo persiste en la provincia de Buenos Aires: rige una alerta naranja por fuertes tormentas
Provincia
Fiesta del Talar 2025 ruta 74
Comenzó el movimiento rumbo a la Fiesta del Talar: largas filas de vehículos para ingresar al predio
General Madariaga
cavallos
Urgente: buscan un campo para albergar a 133 caballos rescatados
Castelli Provincia
Octubre de 2025: Jubilados y pensionados pagan la mitad por la VTV y mejoran la seguridad vial
VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento
Sociedad
Los autos aprueban la VTV: un chequeo vital para circular sin problemas
Verificación Técnica Vehicular 2025: controles, precios y documentación obligatoria
Sociedad
ARCA anuncia tres nuevas subastas, incluido iPhone, para mejorar ingresos estatales
Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados
Sociedad
Los 10 autos automáticos más baratos de junio de 2025 que podés comprar en Argentina
El RUNA ahora permite registrar autos 0km de forma digital en toda la Argentina ¿Cómo funciona?
Nacionales

Más leídas