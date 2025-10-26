Los celulares Motorola más vendidos en Argentina: modelos, precios y qué ofrece cada línea

Motorola logró consolidarse como una de las marcas preferidas por los argentinos gracias a una propuesta equilibrada entre rendimiento, diseño y precio. Su catálogo se organiza en distintas familias —Moto E, Moto G, Edge y Razr—, lo que facilita encontrar el dispositivo ideal según las necesidades y el presupuesto de cada usuario. En esta nota, repasamos las características de cada serie y los cinco modelos más vendidos en Mercado Libre Argentina.

Cómo se organiza el catálogo de Motorola

Motorola diseñó una estrategia clara al dividir su oferta en cuatro familias principales, abarcando desde celulares económicos hasta modelos de alta gama con las últimas innovaciones tecnológicas.

Moto E: la puerta de entrada al universo smartphone

Gama: baja.

baja. Público objetivo: usuarios que buscan un celular funcional para tareas básicas como llamadas, mensajería, redes sociales y apps esenciales.

usuarios que buscan un celular funcional para tareas básicas como llamadas, mensajería, redes sociales y apps esenciales. Características: equipos accesibles, con buena autonomía de batería, rendimiento optimizado mediante Android Go y un hardware modesto pero estable. Ideales para quienes priorizan precio y simplicidad.

Moto G: el caballito de batalla de la gama media

Gama: media y media-baja.

media y media-baja. Público objetivo: pensado para quienes quieren equilibrio entre costo y prestaciones .

pensado para quienes quieren . Características: amplia variedad de modelos, cámaras versátiles, pantallas de calidad, procesadores eficientes y distintas configuraciones de memoria. Su rendimiento permite usar múltiples apps, juegos ocasionales y tareas diarias sin problemas.

Edge: innovación y potencia para los más exigentes

Gama: alta y media-alta.

alta y media-alta. Público objetivo: usuarios que buscan tecnología de punta, diseño premium y máximo rendimiento .

usuarios que buscan . Características: pantallas pOLED con alta tasa de refresco, procesadores de última generación, cámaras de nivel profesional, carga ultra rápida y resistencia al agua. Incorporan funciones de inteligencia artificial y conectividad 5G.

Razr: la vanguardia de los plegables

Gama: alta (Razr Ultra) y media-alta (Razr estándar).

alta (Razr Ultra) y media-alta (Razr estándar). Público objetivo: quienes priorizan diseño innovador y portabilidad .

quienes priorizan . Características: formato clamshell con pantalla OLED flexible, materiales premium y procesadores potentes. El Razr Ultra representa el tope de gama, mientras que el Razr estándar ofrece una opción más accesible dentro del segmento plegable.

Los 5 celulares Motorola más vendidos en Mercado Libre Argentina

De acuerdo con los datos más recientes, estos son los modelos Motorola que lideran las ventas en Mercado Libre Argentina, junto a sus principales especificaciones y precios de lista (sin descuentos):

Modelo Gama Pantalla Cámara principal Batería Precio aproximado Moto G24 Power Media-baja 6,6″ HD+ 90 Hz 50 MP 6.000 mAh $249.999 Moto G84 5G Media 6,5″ pOLED FHD+ 120 Hz 50 MP OIS 5.000 mAh (33W) $469.999 Moto E14 Baja 6,6″ HD+ 13 MP 5.000 mAh $179.999 Edge 50 Fusion Alta 6,7″ pOLED 144 Hz 50 MP OIS 5.000 mAh (68W) $799.999 Razr 40 Ultra Alta (plegable) 6,9″ FHD+ pOLED (interno) / 3,6″ (externo) 12 MP + 13 MP 3.800 mAh (30W) $1.199.999

Estos valores corresponden a los precios de lista de la última semana de junio, y pueden variar según las promociones o el canal de venta.

Dónde comprar celulares Motorola en Argentina

Los equipos Motorola se pueden conseguir en: