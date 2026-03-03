Nueva Ley de Apps: ¿Qué cambia para repartidores de PedidosYa y Rappi tras la reforma laboral?

La sanción definitiva de la reforma laboral este viernes 27 de febrero de 2026 ha marcado un punto de inflexión para el ecosistema de la economía de plataformas en Argentina. Tras años de vacío legal y fallos judiciales contradictorios, el Congreso ha validado un nuevo marco jurídico que redefine la relación entre las empresas tecnológicas y los miles de repartidores y conductores que operan en todo el país. La creación de la figura del “Trabajador Independiente de Plataformas” busca equilibrar la flexibilidad del modelo con un piso de protección social que hasta hoy era inexistente.

Para quienes visten las mochilas rojas o naranjas, o conducen para plataformas de transporte, la realidad operativa cambia desde este lunes 2 de marzo de 2026. Aquí te explicamos los puntos fundamentales de la ley y cómo afectan tu bolsillo y tu seguridad.

El fin de la relación de dependencia presunta

El cambio más profundo es de carácter legal. La nueva ley establece que el vínculo entre el repartidor y la plataforma es autónomo y no dependiente, siempre que se cumplan ciertos requisitos de libertad. Esto significa que las empresas no están obligadas a pagar aguinaldo, vacaciones o indemnizaciones por despido, pero a cambio, el trabajador gana derechos de gestión que antes estaban en una zona gris.

Derechos de autonomía ratificados por la ley:

El repartidor tiene derecho por ley a estar conectado a varias aplicaciones (como PedidosYa, Rappi y Uber Eats) de forma simultánea sin ser sancionado. Rechazo de pedidos: Se prohíben las penalizaciones automáticas o el “shadow banning” (baja de prioridad) por rechazar viajes o pedidos, protegiendo la libertad de elección del trabajador.

Nuevas obligaciones de protección: Seguros y Aportes

Uno de los mayores reclamos del sector era la desprotección ante accidentes. La reforma laboral 2026 introduce la obligatoriedad de coberturas específicas que las plataformas deben garantizar para que el trabajador pueda operar en el sistema:

Seguro de Accidentes Personales: Las empresas deben contratar una póliza que cubra muerte, invalidez total o parcial y asistencia médica farmacéutica durante el tiempo que el trabajador esté conectado y hasta una hora después de la desconexión (itínere).

Para operar legalmente, el repartidor deberá estar inscripto en el régimen de Monotributo. La plataforma actuará como agente de retención o verificación de que los aportes jubilatorios y de obra social estén al día. Fondo de Cese Voluntario: Se permite la creación de fondos específicos (similares al modelo de la construcción) donde el trabajador y la empresa aportan un porcentaje para cubrir contingencias ante el cese de la actividad por decisión del repartidor.

Transparencia algorítmica y derecho a réplica

Por primera vez, la ley argentina obliga a las empresas a “abrir la caja negra” de sus algoritmos. Los repartidores ahora tienen derecho a recibir información clara sobre cómo se asignan los pedidos y qué factores influyen en su calificación.

Además, se establece el Derecho al Descargo Humano. Ante un bloqueo de cuenta o suspensión, la empresa no puede responder con un mensaje automatizado; debe garantizar una instancia de revisión por parte de una persona física que explique los motivos y permita al trabajador defenderse antes de la desconexión definitiva.

Impacto en las propinas y el cobro

La reforma también blinda las propinas digitales. A partir de ahora, queda prohibido que las plataformas descuenten comisiones o gastos administrativos sobre las propinas que los clientes dejan a través de la app. El 100% de ese monto debe ser transferido al trabajador de manera íntegra.

En cuanto a los pagos, la ley fomenta la bancarización total. Los repartidores deberán contar con una cuenta sueldo o cuenta de pago (CVU) donde se acreditarán los haberes de forma semanal o quincenal, facilitando el acceso a créditos y servicios financieros que antes les eran esquivos por la informalidad del sector.

Desafíos y críticas del nuevo modelo

Si bien el oficialismo celebra la “modernización” laboral, algunos sindicatos de repartidores mantienen sus críticas. Argumentan que la ley “legaliza la precariedad” al no reconocer la subordinación técnica que ejerce el algoritmo sobre el trabajador. El desafío para este 2026 será la implementación técnica de los seguros y el control de que las empresas no utilicen la figura de la autonomía para encubrir fraudes laborales en puestos que sí requieren presencialidad y horarios.