Lanús vs. Tigre: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y formaciones

Alejandra Martínez
Lanus tigre

El Granate y el Matador se enfrentan este miércoles por un lugar en los Cuartos de Final. Consultá el horario, qué canal lo transmite y cómo ver el partido online.

Lanús y Tigre protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo del Sur recibe en La Fortaleza a un conjunto de Victoria que busca la clasificación a la siguiente fase.

Atlético Mineiro vs. Flamengo: horario y cómo ver en vivo online
Mirá también:

Atlético Mineiro vs. Flamengo: horario y cómo ver en vivo online

Si te preguntás a qué hora juega Lanús vs. Tigre y dónde ver el partido en vivo, a continuación detallamos la información confirmada.

A qué hora juegan Lanús vs. Tigre

El partido se disputará este miércoles 26 de noviembre de 2025 a partir de las 21:30 horas (Argentina) en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Horarios por país

  • Argentina: 21:30 hs
  • Uruguay: 21:30 hs
  • Chile: 21:30 hs
  • Brasil: 21:30 hs
  • Colombia: 19:30 hs
  • Perú: 19:30 hs
  • México (CDMX): 18:30 hs

Dónde ver en vivo Lanús vs. Tigre por TV y Online

El encuentro será transmitido en vivo para toda la Argentina por la señal de TNT Sports. Para acceder al contenido es necesario tener contratado el “Pack Fútbol” a través de su cableoperador.

Cómo ver Lanús vs. Tigre online

El partido se podrá ver en vivo desde una PC, celular o tablet a través de las plataformas digitales de los cableoperadores, sintonizando la señal de TNT Sports:

  • Flow (para clientes de Personal/Cablevisión).
  • DGO (para clientes de DirecTV).
  • Telecentro Play (para clientes de Telecentro).

Probables formaciones de Lanús y Tigre

Aunque los entrenadores confirmarán los equipos minutos antes del inicio, estas son las alineaciones que se perfilan para el encuentro:

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
  • Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina, Tomás Galván; Blas Armoa y Florián Monzón. DT: Diego Dabove.

Datos del partido

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: Ciudad de Lanús (La Fortaleza).
  • Instancia: Octavos de Final.
  • Definición: En caso de empate en el tiempo reglamentario, el ganador se definirá por penales.
Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO
Mirá también:

Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
dolores tornado argentina
Se cumple un nuevo aniversario del trágico tornado que azotó Dolores
Dolores Provincia
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses
vuelco micro ruta 2
Tragedia en Ruta 2: Dos muertos y decenas de heridos al volcar un micro
Mar Chiquita

Más leídas