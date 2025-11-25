Lanús vs. Tigre: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y formaciones

El Granate y el Matador se enfrentan este miércoles por un lugar en los Cuartos de Final. Consultá el horario, qué canal lo transmite y cómo ver el partido online.

Lanús y Tigre protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo del Sur recibe en La Fortaleza a un conjunto de Victoria que busca la clasificación a la siguiente fase.

Si te preguntás a qué hora juega Lanús vs. Tigre y dónde ver el partido en vivo, a continuación detallamos la información confirmada.

A qué hora juegan Lanús vs. Tigre

El partido se disputará este miércoles 26 de noviembre de 2025 a partir de las 21:30 horas (Argentina) en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Horarios por país

Argentina: 21:30 hs

21:30 hs Uruguay: 21:30 hs

21:30 hs Chile: 21:30 hs

21:30 hs Brasil: 21:30 hs

21:30 hs Colombia: 19:30 hs

19:30 hs Perú: 19:30 hs

19:30 hs México (CDMX): 18:30 hs

Dónde ver en vivo Lanús vs. Tigre por TV y Online

El encuentro será transmitido en vivo para toda la Argentina por la señal de TNT Sports. Para acceder al contenido es necesario tener contratado el “Pack Fútbol” a través de su cableoperador.

Cómo ver Lanús vs. Tigre online

El partido se podrá ver en vivo desde una PC, celular o tablet a través de las plataformas digitales de los cableoperadores, sintonizando la señal de TNT Sports:

Flow (para clientes de Personal/Cablevisión).

(para clientes de Personal/Cablevisión). DGO (para clientes de DirecTV).

(para clientes de DirecTV). Telecentro Play (para clientes de Telecentro).

Probables formaciones de Lanús y Tigre

Aunque los entrenadores confirmarán los equipos minutos antes del inicio, estas son las alineaciones que se perfilan para el encuentro:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Mauricio Pellegrino. Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina, Tomás Galván; Blas Armoa y Florián Monzón. DT: Diego Dabove.

Datos del partido