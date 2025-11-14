La UNLP abrió la inscripción a sus becas para ingresantes 2026 y estudiantes regulares

Cada fin de año, miles de estudiantes comienzan a organizar su continuidad académica y evaluar qué apoyos institucionales pueden ayudarlos a sostener sus estudios. En ese escenario, la Universidad Nacional de La Plata volvió a activar uno de sus programas más amplios de acompañamiento para garantizar que más jóvenes puedan acceder, permanecer y egresar de la educación superior.

Qué becas ofrece la UNLP dentro del programa igualdad de oportunidades para estudiar

La UNLP informó que ya está disponible la inscripción para las becas incluidas en el programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar, una iniciativa que busca reducir las barreras económicas y sociales que afectan a los estudiantes. Los beneficios están dirigidos tanto a ingresantes 2026 como a alumnos regulares, y abarcan diversas situaciones personales y académicas.

Entre las becas disponibles aparecen:

Albergue Universitario .

. Ayuda económica para estudiantes inquilinos/as .

. Ayuda económica para estudiantes con alguna discapacidad .

. Ayuda económica para estudiantes con hijos/as .

. Bicicleta Universitaria .

. Beca “Tu PC para Estudiar”, de conectividad .

. Comedor Universitario .

. Becas para estudiantes liberados/as.

Estas opciones fueron incorporadas y ampliadas con el tiempo a fin de acompañar las transformaciones sociales y educativas de la comunidad estudiantil.

Cómo inscribirse a las becas de la UNLP

El proceso de inscripción se realiza de manera digital, a través del sistema SIU Guaraní, donde cada estudiante debe ingresar con su usuario y completar los formularios correspondientes. Cada beca tiene su propio período para postularse.

La beca de Albergue Universitario tiene inscripción abierta hasta el 5 de diciembre .

tiene inscripción abierta hasta el . El resto de las becas cierra su inscripción el 1º de marzo de 2026.

Para acceder a los beneficios, los estudiantes deberán cargar la documentación solicitada y cumplir los requisitos específicos de cada convocatoria.

Quiénes pueden solicitar estos beneficios universitarios

El programa está orientado a estudiantes que se encuentren en una situación social y económica vulnerada, con el objetivo de que puedan ingresar, progresar y finalizar sus carreras de grado. La implementación depende de la Dirección de Becas, área que forma parte de la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP.

Las becas están diseñadas para acompañar diversas realidades, por ejemplo:

Jóvenes que viven lejos de La Plata y necesitan alojamiento.

Estudiantes que alquilan y requieren ayuda para sostener los gastos.

Personas con alguna discapacidad que necesitan apoyos específicos.

Madres y padres estudiantes que buscan equilibrar estudio y crianza.

Alumnos que necesitan conectividad estable o movilidad diaria para asistir a clases.

Objetivos del programa igualdad de oportunidades para estudiar

El sistema de becas de la UNLP se consolidó como una herramienta esencial para garantizar que más personas puedan estudiar en condiciones de equidad. La universidad destaca que el programa busca mejorar las condiciones de cursada y acompañar trayectorias que, sin apoyo institucional, podrían verse interrumpidas.