La UCR definirá a su nuevo líder en un plenario el 12 de diciembre

Eric Olivera
La UCR definirá a su nuevo líder en un plenario clave el 12 de diciembre

La Unión Cívica Radical (UCR) ha anunciado que el 12 de diciembre será la fecha para la elección de su nuevo presidente nacional, tras la decisión de Martín Lousteau de dejar su puesto en el Senado para asumir en la Cámara de Diputados como parte del bloque de Provincias Unidas.

CIERRE DE INTEGRACIÓN DE LOS BLOQUES PARLAMENTARIOS

La elección se llevará a cabo en un plenario que también establece la integración de los bloques parlamentarios. En esta oportunidad, el panorama parece despejado debido a que han surgido pocos nombres para reemplazar a Lousteau, quien ha manifestado su intención de no postularse para continuar al frente del partido.

El COVID-19 vuelve a preocupar en Formosa: aumentan contagios y se reactivan medidas sanitarias
Mirá también:

El COVID-19 vuelve a preocupar en Formosa: aumentan contagios y se reactivan medidas sanitarias

PLENARIO DE DELEGADOS Y REPRESENTANTES

La convocatoria para esta elección fue resuelta por unanimidad en una reunión de la Mesa Nacional que aún preside Lousteau. El plenario estará constituido por cuatro representantes por provincia, además de dos delegados de diversas agrupaciones internas, como la Juventud Radical, la Franja Morada y el Foro de Intendentes.

  • Fecha del plenario: 12 de diciembre a las 14 horas
  • Lugar: sede partidaria de Alsina 1786, Ciudad de Buenos Aires

CAMBIO DE RUMBO PARA MARTÍN LOUSTEAU

Lousteau, quien se ha destacado en el Senado por su rol opositor hacia las políticas de Javier Milei, no continuará liderando el partido tras un mandato marcado por tensiones internas, especialmente con varios gobernadores que optaron por alinearse con la actual administración. Su próxima etapa será en la Cámara Baja.

La UCR se encuentra en un período de reconfiguración que será decisivo en el contexto político actual, y todo apunta a que el nuevo liderazgo tendrá el desafío de enfrentar tanto a sus opositores como a los desencuentros internos.

Tragedia en la Ruta 22: cuatro muertos tras choque con conductor ebrio en libertad condicional
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 22: cuatro muertos tras choque con conductor ebrio en libertad condicional
Compartir este artículo
choque 11
Tragedia en Ruta 11: murió un policía en un fuerte choque entre un patrullero y un camión en Villa Gesell
Villa Gesell
IMG 20251121 075033 (1280 x 801 píxel)
Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Nacionales
accidente tragedia ruta 22 allen
Tragedia en la Ruta 22: cuatro muertos tras choque con conductor ebrio en libertad condicional
Nacionales
cuanto gana enfermera en argentina 2024
Día de la Enfermería: por qué se celebra el 21 de noviembre en la Argentina
Sociedad
fresco con lluvias
¿Cómo estará el clima durante el inicio del fin de semana extra largo?
Provincia
nervios kYzH U120137620541LlC 1248x770@El Norte
Una docente fue imputada por lesiones que sufrió un alumno en la escuela
Nacionales
Jubilados anses novedades bono
Jubilados cobrarán aguinaldo y bono en diciembre: ¿Cuánto recibirán?
Anses

Más leídas