La UCR definirá a su nuevo líder en un plenario el 12 de diciembre

La Unión Cívica Radical (UCR) ha anunciado que el 12 de diciembre será la fecha para la elección de su nuevo presidente nacional, tras la decisión de Martín Lousteau de dejar su puesto en el Senado para asumir en la Cámara de Diputados como parte del bloque de Provincias Unidas.

CIERRE DE INTEGRACIÓN DE LOS BLOQUES PARLAMENTARIOS

La elección se llevará a cabo en un plenario que también establece la integración de los bloques parlamentarios. En esta oportunidad, el panorama parece despejado debido a que han surgido pocos nombres para reemplazar a Lousteau, quien ha manifestado su intención de no postularse para continuar al frente del partido.

PLENARIO DE DELEGADOS Y REPRESENTANTES

La convocatoria para esta elección fue resuelta por unanimidad en una reunión de la Mesa Nacional que aún preside Lousteau. El plenario estará constituido por cuatro representantes por provincia, además de dos delegados de diversas agrupaciones internas, como la Juventud Radical, la Franja Morada y el Foro de Intendentes.

Fecha del plenario: 12 de diciembre a las 14 horas

a las Lugar: sede partidaria de Alsina 1786, Ciudad de Buenos Aires

CAMBIO DE RUMBO PARA MARTÍN LOUSTEAU

Lousteau, quien se ha destacado en el Senado por su rol opositor hacia las políticas de Javier Milei, no continuará liderando el partido tras un mandato marcado por tensiones internas, especialmente con varios gobernadores que optaron por alinearse con la actual administración. Su próxima etapa será en la Cámara Baja.

La UCR se encuentra en un período de reconfiguración que será decisivo en el contexto político actual, y todo apunta a que el nuevo liderazgo tendrá el desafío de enfrentar tanto a sus opositores como a los desencuentros internos.