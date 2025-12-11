La reforma tributaria avanza sobre el Monotributo y propone cambios profundos en el régimen simplificado

El debate sobre la reforma tributaria vuelve a poner en el centro al Monotributo, un sistema que durante años buscó simplificar la carga fiscal de pequeños contribuyentes, pero que hoy enfrenta cuestionamientos sobre su alcance y su funcionamiento. Las propuestas que se analizan dentro del Consejo de Mayo anticipan un rediseño integral que podría modificar de forma sustancial la manera en que millones de argentinos tributan.

Un Monotributo más acotado y focalizado

Las propuestas planteadas parten de un diagnóstico común: el Monotributo dejó de cumplir su propósito original. Según el documento debatido, el régimen fue “desvirtuado”, ya que actualmente agrupa a más de 3 millones de personas, muchas con ingresos que superan ampliamente el perfil previsto para un esquema simplificado.

Entre las principales medidas planteadas se encuentran:

Acotar el Monotributo al Monotributo Social y a las categorías A, B y C , es decir, a contribuyentes con muy baja capacidad contributiva.

, es decir, a contribuyentes con muy baja capacidad contributiva. Eliminar las categorías altas , que serían reemplazadas por regímenes de transición más cercanos al sistema general.

, que serían reemplazadas por regímenes de transición más cercanos al sistema general. Evitar el “salto al vacío” entre el régimen simplificado y el régimen de IVA y Ganancias mediante un puente gradual y progresivo.

La intención es que el Monotributo vuelva a ser un régimen inclusivo, sencillo, pero estrictamente destinado a pequeños contribuyentes reales.

Una transición gradual hacia el Régimen General

Uno de los ejes más relevantes del debate es la creación de un régimen intermedio o puente, pensado para quienes superan los montos del Monotributo pero aún no están en condiciones de afrontar las obligaciones y costos del régimen general.

Este sistema propondría:

Beneficios transitorios para que la migración sea escalonada.

para que la migración sea escalonada. Una alícuota fija del 10% sobre la facturación hasta el tope actual del Monotributo, propuesta como mecanismo alternativo para suavizar la diferencia entre regímenes.

hasta el tope actual del Monotributo, propuesta como mecanismo alternativo para suavizar la diferencia entre regímenes. Unificación gradual del tratamiento fiscal, reduciendo la brecha entre categorías altas del Monotributo y responsables inscriptos.

La posible vuelta del “responsable no inscripto”

Otra de las iniciativas destacadas es el restablecimiento de la figura del responsable no inscripto, eliminada hace años. Este esquema aplicaría exclusivamente a profesionales con cajas previsionales propias y permitiría:

Emitir factura B sin otorgar crédito fiscal.

sin otorgar crédito fiscal. Tributar Ganancias bajo el régimen general.

Mantener una alternativa más flexible para quienes no encajan plenamente en el Monotributo ni en la condición de responsable inscripto.

El documento sugiere que este régimen tenga límites ampliados, permitiendo ingresos hasta tres veces la categoría máxima actual y hasta nueve empleados, muy por encima de los tres permitidos hoy.

Simplificación extrema del Monotributo

El Consejo de Mayo propone eliminar varios parámetros considerados innecesarios o desactualizados, que complican la permanencia en el régimen sin aportar información real sobre la capacidad económica de los contribuyentes.

Entre los criterios que podrían eliminarse se encuentran:

Superficie afectada a la actividad

Consumo eléctrico

Montos de alquileres comerciales

Otras variables que no se correlacionan con el nivel de ingresos

El objetivo es lograr un Monotributo más simple, directo y fácil de cumplir, reduciendo la informalidad y la complejidad burocrática.