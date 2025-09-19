La provincia de Buenos Aires implementa un Registro de Bases de Datos para organismos públicos ¿En qué consiste?

El manejo y protección de la información es un tema cada vez más relevante en la gestión pública. Con el avance de la digitalización, las provincias buscan establecer mecanismos que garanticen transparencia, seguridad y un uso responsable de los datos.

Qué es el Registro de Bases de Datos

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Registro de Bases de Datos, una herramienta destinada a relevar, clasificar y dar seguimiento a la información recolectada y gestionada por los organismos públicos.

La iniciativa surge de la Resolución 6/2025 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que deberán inscribirse:

Ministerios y organismos de la administración centralizada

Entidades de la administración descentralizada

El plazo para completar la inscripción es de 45 días hábiles a partir de la recepción del formulario digital.

Además, se invita a participar de manera voluntaria a:

Poder Legislativo

Poder Judicial

Otros organismos previstos en la Constitución provincial

Objetivos del registro

El registro tiene como finalidad ordenar y transparentar el uso de la información pública, en línea con la Ley Nacional 25.326 de protección de datos personales, la Constitución de la Provincia y los estándares internacionales de privacidad.

Los principales objetivos son:

Fortalecer la transparencia en la gestión de datos

en la gestión de datos Garantizar la legitimidad en su utilización

en su utilización Respetar la autodeterminación informativa de los ciudadanos

Consolidar un nuevo paradigma en la gobernanza de datos públicos

Obligaciones y reinscripción de bases de datos

Una vez declaradas, las bases de datos deberán mantenerse actualizadas. En caso de que existan modificaciones o nuevos usos de una base ya registrada, será obligatorio realizar la reinscripción correspondiente.

Quiénes estarán a cargo de la implementación

La implementación y control del registro recaerá en la Dirección Provincial de Innovación Digital, mientras que el soporte técnico del formulario digital estará bajo la responsabilidad de la Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías.

De esta manera, el gobierno bonaerense busca dar un paso hacia un modelo más seguro y transparente de gestión de datos, que integre tanto la protección de la información personal como el acceso legítimo a los datos públicos.