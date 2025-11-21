La Policía de la Ciudad apartó a oficial por video indecoroso en redes sociales

Eric Olivera
IMG 20251120 223315 (1280 x 1157 píxel)

La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad ha decidido pasar a disponibilidad a la oficial Nicole Gabriela V., tras la difusión de contenidos considerados “indecorosos” en sus redes sociales. Además, se solicitó la intervención del departamento de Asuntos Internos de la fuerza.

Suspensión de la oficial

La decisión de apartar a la oficial, que se encuentra con licencia médica, se tomó a raíz de la viralización de al menos cuatro videos en Instagram. En estas imágenes, la oficial aparece junto a otra mujer, identificada no como miembro de la institución, jugando al pool y con actitudes que han sido catalogadas como insinuantes.

El comunicado emitido por la fuerza menciona que en los videos “se observa a dos femeninos… invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante”. Además, se señala que las oficiales estaban vistiendo el uniforme correspondiente, pero sin distintivos que las individualicen.

Las implicaciones de la conducta en redes sociales

La conducta de la oficial ha sido considerada una violación de los principios que rigen el orden y la tranquilidad pública. “Dicha conducta irregular e indecorosa afecta notablemente el prestigio de la institución”, reza el comunicado. Se subraya que, en este contexto, la protección del prestigio institucional es prioritaria y no atenta contra la libertad de expresión.

La Policía de la Ciudad ha comenzado un proceso que podría culminar en la exoneración de la oficial, aunque su situación definitiva se espera definir en las próximas semanas.

Se espera que la investigación considere el impacto de estas publicaciones no solo en la imagen de la Policía, sino también en la percepción pública de la gestión de la seguridad. La institución se mantiene en alerta ante cualquier posible repercusión en el desempeño y la credibilidad de su cuerpo operativo.

