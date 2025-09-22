La oposición exigió a Kicillof el envío del Presupuesto 2026 para avanzar en la Legislatura

Los bloques de diputados y senadores de la UCR y Cambio Federal exigieron al gobernador Axel Kicillof que presente ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 junto con la Ley Impositiva. La oposición advirtió que no respaldarán nuevos pedidos de endeudamiento hasta que se cuente con la normativa que regule las finanzas de la provincia.

Detalles de la reunión entre legisladores opositores

El reclamo se realizó tras un encuentro donde participaron diputados encabezados por Diego Garciarena y senadores liderados por Ariel Martínez Bordaisco. Durante la reunión, los legisladores definieron una postura unificada ante el oficialismo, que hasta ahora no ha logrado avanzar con el paquete financiero presentado hace meses.

La oposición subrayó que el último presupuesto aprobado data de diciembre de 2022. Tanto en 2023 como en 2024, el oficialismo no obtuvo los votos suficientes, lo que obligó al Ejecutivo a prorrogar el presupuesto anterior en dos ocasiones, complicando aún más la discusión en el ámbito parlamentario.

Críticas sobre la falta de transparencia en la gestión de recursos

En un comunicado oficial, la bancada radical apuntó que la falta de un Presupuesto “genera discrecionalidad y falta de transparencia en la ejecución de los recursos de los bonaerenses”. Además, resaltaron que esta situación afecta a los intendentes de los 135 municipios, quienes enfrentan incertidumbre en cuanto a la previsión de fondos y recursos disponibles.

Los opositores argumentaron que sin un plan claro, resulta inviable debatir sobre cualquier tipo de endeudamiento. Expresaron que “la previsibilidad en las cuentas públicas es clave para sostener políticas activas en los distritos de la provincia”.

Compromiso con los intereses bonaerenses

Finalmente, los legisladores de la UCR-Cambio Federal reafirmaron su compromiso de trabajar en defensa de los intereses de la provincia y de sus municipios. Destacaron que el Presupuesto 2026 será esencial para cualquier negociación política en la Legislatura, lo que enfatiza la importancia de una rápida presentación por parte del gobernador Kicillof.