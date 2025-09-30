La Municipalidad de la Costa lanzó mamografías gratuitas para mujeres en octubre

La Municipalidad de la Costa y LALCEC Santa Teresita han anunciado una importante iniciativa en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama: la Campaña de Mamografías gratuitas 2025. Con el objetivo de cuidar la salud de la comunidad, esta propuesta busca facilitar el acceso a controles médicos cruciales para las mujeres.

¿Quiénes pueden acceder a las mamografías gratuitas?

Durante todo el mes de octubre, las mujeres de entre 40 y 60 años que no cuenten con obra social y posean la Negativa de Anses podrán realizarse mamografías sin costo alguno en LALCEC Santa Teresita.

Este esfuerzo conjunto se enfoca en brindar atención a un segmento de la población que a menudo enfrenta barreras económicas para acceder a servicios de salud, promoviendo así un diagnóstico temprano del cáncer de mama.

¿Cómo sacar turno para la mamografía?

Las interesadas podrán solicitar su turno a partir del lunes 29 de septiembre, en el horario de 8 a 12 hs. Para ello, deberán comunicarse a través del número telefónico 2246 – 439414 o dirigirse personalmente a la sede de LALCEC, ubicada en Calle 8 N° 383, Santa Teresita.

Esta modalidad de atención tiene como fin no solo ofrecer un servicio médico, sino también contribuir a la concientización y prevención, factores que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las mujeres de la comunidad.

El impacto de la prevención y la concientización

La Campaña de Mamografías gratuitas no solo se centra en proporcionar mamografías, sino que también busca “facilitar el acceso a prácticas de cuidado”. Según expertos en salud, el diagnóstico precoz es esencial para aumentar las tasas de supervivencia en casos de cáncer de mama.

Además, la campaña deja en claro que la prevención y la concientización son herramientas clave en la lucha contra esta enfermedad. “Marcan una diferencia significativa en la vida de las mujeres”, afirman los organizadores de esta iniciativa.