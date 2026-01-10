La muerte de una nena en General Belgrano por hantavirus encendió todas las alertas sanitarias

La lamentable muerte de una niña de 10 años en el partido bonaerense de General Belgrano, confirmada como consecuencia de hantavirus, encendió todas las alertas sanitarias y volvió a poner en el centro del debate la importancia de los cuidados, la prevención y la detección temprana de esta grave enfermedad.

Tal como confirmó oficialmente el Municipio de General Belgrano a través de un comunicado, la menor había presentado un cuadro febril que derivó en una rápida descompensación. Tras los estudios correspondientes, las autoridades sanitarias confirmaron que el fallecimiento se produjo a causa de hantavirus. Desde el municipio expresaron su profundo pesar, acompañaron a la familia en este doloroso momento y señalaron que se activaron los protocolos sanitarios correspondientes.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad y reavivó la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y semi rurales de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que puede afectar al ser humano y que, en algunos casos, resulta mortal. En Argentina, la forma más frecuente es el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una patología que compromete seriamente el sistema respiratorio.

El virus se encuentra principalmente en roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo, que no presenta síntomas pero elimina el virus a través de su orina, saliva y heces.

¿Cómo se transmite?

La transmisión al ser humano ocurre principalmente por:

Inhalación de partículas virales presentes en el aire, provenientes de excrementos, orina o saliva de roedores infectados.

presentes en el aire, provenientes de excrementos, orina o saliva de roedores infectados. Contacto directo de mucosas o heridas con estos fluidos.

de mucosas o heridas con estos fluidos. En casos excepcionales, contacto estrecho entre personas, aunque no es la vía más frecuente.

Las situaciones de mayor riesgo suelen darse al limpiar galpones, viviendas cerradas por largo tiempo, depósitos, taperas o espacios donde pudo haber presencia de roedores.

Medidas de prevención

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias recomiendan:

Mantener viviendas, galpones y alrededores limpios y ordenados .

. Evitar la acumulación de basura, leña u objetos en desuso.

Guardar alimentos en recipientes herméticos .

. Sellar grietas y orificios por donde puedan ingresar roedores.

Ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar.

los espacios cerrados antes de ingresar. No barrer en seco ni levantar polvo en lugares con posible presencia de roedores.

Desinfectar superficies con lavandina diluida (1 parte de lavandina en 9 de agua).

Cuidados personales a tener en cuenta

Usar guantes y barbijo al limpiar lugares cerrados o con suciedad acumulada.

al limpiar lugares cerrados o con suciedad acumulada. Humedecer previamente el piso y las superficies antes de limpiar.

Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón luego de realizar tareas de limpieza.

Consultar de inmediato al sistema de salud ante síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas o dificultad respiratoria, especialmente si se estuvo en contacto con ambientes de riesgo.

El fallecimiento de la niña en General Belgrano constituye una tragedia que enluta a toda la comunidad y refuerza la necesidad de informar, prevenir y actuar con responsabilidad. La detección temprana y la adopción de medidas preventivas siguen siendo las herramientas fundamentales para evitar nuevos casos.