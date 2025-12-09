La mini semana arranca con inestabilidad y un leve alivio térmico

La provincia de Buenos Aires inicia esta mini semana corta bajo un escenario de clima inestable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa el retorno de las lluvias y un descenso moderado en las temperaturas.

Martes 9 de diciembre: regreso de las lluvias

El martes amaneció con cielo nublado, y durante la mañana y la tarde se esperan chaparrones en distintos puntos del territorio bonaerense.

Hacia la noche, las condiciones comenzarían a mejorar, con un cielo mayormente nublado, pero sin nuevas precipitaciones previstas.

Las temperaturas también mostrarán un alivio:

🌡️ Mínima: 20°C

20°C 🌡️ Máxima: 23°C

Así sigue el clima en la provincia de Buenos Aires durante la semana

Miércoles: estabilidad y temperaturas en ascenso

El miércoles retornarán las buenas condiciones, aunque con nubosidad variable:

Cielo parcialmente nublado desde la madrugada.

Nubes más compactas durante el resto del día.

Temperaturas:

🌡️ Mínima: 19°C

19°C 🌡️ Máxima: 28°C

Jueves: más nubes, más calor

La provincia tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado en la primera mitad del día y mayormente nublado por la tarde y noche.

Temperaturas:

🌡️ Mínima: 20°C

20°C 🌡️ Máxima: 31°C

Viernes: el día más caluroso de la semana

El viernes será el día más pesado de esta mini semana, con cielo parcialmente nublado y un notable ascenso térmico.