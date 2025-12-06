La lluvia trajo un respiro, pero se vienen días de mucho calor

La Provincia de Buenos Aires comenzó a sentir con fuerza el pulso del verano, con jornadas cada vez más calurosas, húmedas y con un ambiente pesado en gran parte del territorio bonaerense.

En los últimos días, varias localidades de la provincia registraron temperaturas que superaron los 30 grados, anticipando un diciembre con características plenamente estivales.

Este sábado amaneció con un leve alivio en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, tras las lluvias débiles registradas durante la noche del viernes, que ayudaron a bajar algunos grados la temperatura y a refrescar el ambiente. Aunque el descenso térmico fue moderado, muchos bonaerenses sintieron una pausa en el calor, con una mañana más fresca, cielo parcialmente nublado y una mejora en las condiciones de humedad.

Un fin de semana sofocante para los bonaerenses

El panorama meteorológico en la provincia estará marcado por:

Mínimas cercanas a los 20°C

Máximas rondando los 30°C

Elevada humedad , que intensificará la sensación térmica

, que intensificará la sensación térmica Vientos del sector Este con ráfagas moderadas a fuertes

con ráfagas moderadas a fuertes Probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche

Las condiciones podrían afectar actividades recreativas y eventos al aire libre en distintas regiones de la provincia.

Lluvias en puerta y leve alivio térmico

Para el domingo se espera:

Mucha nubosidad

Ambiente cálido pero más estable

Escasa probabilidad de precipitaciones

A partir del lunes podrían regresar las lluvias aisladas, especialmente durante la noche, con un descenso gradual de las temperaturas, que se ubicarían entre los 18°C y 26°C.

El calor dará una tregua… pero vuelve

Hacia mitad de la próxima semana, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones, aunque el cielo se mantendría cubierto en gran parte de la Provincia de Buenos Aires. Luego, se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que volverán a ubicarse cerca de los 30°C.

El verano comienza a hacerse sentir con fuerza en el territorio bonaerense.