La industria del juguete espera un leve repunte en el Día del Niño este domingo

De cara al Día del Niño, que se celebrará este domingo 17 de agosto, Julián Benítez, representante de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), compartió novedades sobre la situación del sector.

Mejoras en la actividad comercial previas al Día del Niño

La CAIJ informó sobre una leve mejora en la actividad comercial, impulsada por la expansión del comercio electrónico. A pesar de este avance, señaló que recuperar el terreno perdido durante 2023 y 2024 sigue siendo un desafío, aunque las expectativas de ventas son moderadamente optimistas.

Un evento destacado, la Noche de las Jugueterías, llevada a cabo el pasado viernes 8 de agosto, reflejó un desempeño positivo. Las ventas durante esa jornada mostraron un aumento del 2,3% en comparación con 2024, aunque los tickets promedios se mantuvieron bajos, con unos $22.000 en jugueterías de barrio y $45.000 en cadenas. Cabe destacar que ocho de cada diez productos ofertados son importados de alta gama y cuentan con licencias.

Composición actual de la industria de juguetes en Argentina

La industria argentina de juguetes cuenta con aproximadamente 180 PyMEs familiares y emprendimientos, que generan más de 8.000 empleos directos e indirectos. Desde diciembre de 2023, con una mayor apertura comercial, el sector ha buscado mejorar su competitividad, enfocándose en categorías como juegos de mesa, didácticos, bebotes, masas y juguetes de aire libre.

La CAIJ también ha declarado que están trabajando para reducir costos y simplificar la logística de sus productos, con el objetivo de consolidar su lugar en el mercado nacional e internacional.