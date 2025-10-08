La Fiesta del Lechón a la Estaca se reprograma para el 12 de octubre

La Fiesta del Lechón a la Estaca, un evento culinario que promete deleitar a los amantes de la gastronomía, se celebrará el próximo domingo 12 de octubre de 2025 en San Antonio de Areco. Con una propuesta que combina naturaleza, música, y comida de calidad, esta fiesta se presenta como una escapada ideal para quienes buscan un fin de semana diferente en la Provincia de Buenos Aires.

Detalles del Evento

La primera edición de la Expo Agro Duggan será el marco de la celebración, que se llevará a cabo en la Escuela Agropecuaria N°1 de Duggan. La entrada será libre y gratuita, lo que garantiza el acceso a todos los interesados. Inicialmente, el evento estaba previsto para el 5 de octubre, pero fue reprogramado debido a condiciones climáticas adversas.

Los organizadores destacaron: “Un día para encontrarnos, conversar sobre soluciones para el campo y disfrutar juntos de una fiesta que une innovación, comunidad y sabores únicos. ¡Te esperamos para ser parte del inicio de esta nueva propuesta en Duggan!”

Actividades y Atracciones

Más allá de la destacada oferta gastronómica, la Fiesta del Lechón a la Estaca ofrecerá diversas actividades. Habrá un paseo de artesanos, una peña folclórica y música en vivo. Entre los artistas presentes se encontrarán:

Marcos Folmer

Vientos de Tradición

Compañía Guida O’Donnell

Alan Tapia

Emilia Lázzaro

Grupo Esmeralda

Los Caroneros

Gustavo Raggio

Heredando Raíces

Academia de canto Leandro Ponte

Cómo Llegar Desde la Ciudad de Buenos Aires

Para quienes opten por viajar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido inicia en la Autopista Panamericana (Acceso Norte, ramal Pilar). Se debe tomar la Ruta Nacional 8 y continuar por esta vía hasta aproximadamente el kilómetro 128, donde se ubica Duggan. El tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 40 minutos, facilitando así el acceso a la localidad. Este trayecto es solo unos minutos más extenso que el que lleva a la zona céntrica de San Antonio de Areco.