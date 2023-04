Desgarrador testimonio de la esposa del Colectivero asesinado en La Matanza: "Me arrancaron la mitad de la vida"

La muerte de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado ayer en La Matanza marcó un antes y un después para la ola de hechos delictivos sobre choferes durante los últimos meses y Andrea, su esposa, brindó un desgarrador testimonio a los medios horas más tarde.

“Para mí era todo. A mí me arrancaron la mitad de la vida, me sacaron las ganas de vivir. El solo quería jubilarse, estábamos esperando que le llegue la carta de ANSES”, expresó la flamante viuda ante las cámaras de televisión.

“Queríamos viajar, comprar nuestra casa. Vivir lo que nos quedaba, poner un negocio. Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos”, dijo Andrea.

“Daniel últimamente ya no quería ir a trabajar sino que quería disfrutar de la vida y de la familia”, manifestó la mujer del Colectivero asesinado.

“Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando. Y no me contestó más”, concluyó.