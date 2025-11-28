La Costa: Se derrumbó una obra en construcción con obreros adentro

Un trágico derrumbe se produjo en las últimas horas de la noche de la víspera en Costa Esmeralda, perteneciente al Partido de La Costa. Según informó FM La Marea, el hecho ocurrió pasadas las 22:30, cuando una cuadrilla de obreros trabajaba en el llenado de una losa en una vivienda de grandes dimensiones.

Trascedió que al menos dos trabajadores habían quedado atrapados bajo los escombros. Personal de los Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó logró rescatar con vida a uno de ellos, mientras que el resto de los operarios fue asistido y se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, aún no está confirmado si podría haber un obrero más bajo la estructura, por lo que el operativo continúa activo.

En el lugar trabajan dotaciones de los Bomberos Voluntarios de General Madariaga, Santa Teresita, Ayacucho y Balcarce, junto a la brigada canina K9 especializada en búsqueda y rescate, para verificar si hay más personas atrapadas bajo la estructura colapsada.