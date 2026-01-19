La “oferta desesperada” de la Costa: Cuánto bajaron los alquileres en la segunda quincena de enero por la baja ocupación

Lo que prometía ser una temporada récord ha chocado con la realidad del bolsillo. El arranque de la segunda quincena de enero 2026 muestra un fenómeno que no se veía hace tiempo en la Costa Atlántica: carteles de “disponible” en plena temporada alta y propietarios dispuestos a negociar el precio final para no perder el mes.

Según los últimos relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y reportes provinciales de esta semana, el consumo en la costa cayó un drástico 26% comparado con el año anterior. Esto ha obligado al mercado inmobiliario informal a reaccionar rápido: los precios rígidos de diciembre se han derrumbado o flexibilizado ante una ocupación que, en ciudades clave como Mar del Plata, apenas llega al 65%.

Mar del Plata: El epicentro de las rebajas

La “Feliz” es el termómetro de la clase media y hoy es donde más oportunidades se encuentran. Con casi un 35% de las plazas vacías para este cierre de enero, los dueños directos han comenzado a aplicar lo que en el sector llaman “tarifa de rescate”.

El fenómeno: Departamentos que en la primera quincena pedían $80.000 o $100.000 la noche, hoy aparecen en plataformas y carteleras por $50.000 a $65.000 .

La estrategia del regateo: A diferencia de otros años, hoy el "no" es difícil de escuchar. Se están aceptando contraofertas de hasta un 20% menos del valor publicado si el pago es en efectivo y por la estadía completa.

Disponibilidad: Lo que antes era imposible (conseguir algo decente en el centro o La Perla sin reserva previa), hoy es moneda corriente.

Villa Gesell y La Costa: Promociones “4×3” y estadías cortas

En el Partido de la Costa y Villa Gesell, la estrategia para atraer al turista que decide a último momento ha sido flexibilizar la estadía mínima. Se terminó la exigencia de la “quincena completa”.

Los reportes de portales locales como Voy a Gesell muestran promociones activas desde el 18 de enero. La tendencia marca:

Adiós al mínimo de 7 noches: Se aceptan alquileres de 3 o 4 noches (el famoso “turismo de escapada”) sin recargo excesivo.

Precios de referencia hoy: Un dúplex para 4 personas que cotizaba alto, hoy se consigue en el rango de los $70.000 diarios, valores muy similares a los de diciembre, lo que en una economía inflacionaria representa una baja real considerable.

Pinamar y Cariló: La excepción a la regla

Mientras el segmento medio pelea precio, el sector premium vive otra realidad. Pinamar (84% de ocupación) y Cariló (90%) mantienen sus valores en dólares y presentan poca flexibilidad. Aquí la “oferta desesperada” no existe: el público de alto poder adquisitivo validó los precios de inicio de temporada. Si buscás rebajas, este no es tu destino para la última semana de enero.

El dato clave para tu bolsillo: Cuenta DNI y consumo

La baja en el precio del alojamiento se combina con una caída fuerte en el gasto diario. El uso de billeteras virtuales como Cuenta DNI cayó un 40% en volumen real, lo que indica que el turista está “gasolero”.

Consejo de experto: Si viajás ahora, no reserves por la primera web que veas. Llamá, preguntá por “precio final efectivo” y aprovechá que, por primera vez en mucho tiempo, el que tiene el poder de negociación es el inquilino y no el propietario.

¿Vas a viajar? Revisá las apps de alquileres horas antes de salir. Las “ofertas flash” de dueños que se les cayó una reserva están apareciendo minuto a minuto.