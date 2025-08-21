La Costa convoca a organizaciones para el 1º Encuentro por la Discapacidad el 29 de agosto

La Municipalidad de La Costa ha anunciado su primer Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad, programado para el viernes 29 de agosto a las 15:00 horas en el Centro Cultural de Las Toninas. Esta iniciativa busca reunir a instituciones y organizaciones para trabajar en pos de la inclusión y el fortalecimiento de la red comunitaria en torno a la discapacidad.

Objetivos del Encuentro y su Relevancia

La jornada está diseñada para fomentar el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de estrategias para enfrentar los desafíos que presenta el ámbito de la discapacidad. Durante este encuentro, se espera que los participantes colaboren en la planificación de acciones conjuntas que beneficien a toda la comunidad.

El Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia resalta la importancia de contar con al menos un representante de cada organización. “La participación de todos y todas es fundamental para avanzar en la conformación de una Red Local de referentes en discapacidad”, afirmó un portavoz de la municipalidad.

Cómo Confirmar la Participación y Expectativas

Las organizaciones interesadas en participar deben confirmar su asistencia enviando un correo electrónico a [email protected]. Se espera una amplia convocatoria que refleje el compromiso de la comunidad por seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva.

Este encuentro marca un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias, y subraya el compromiso de trabajar de manera conjunta por un futuro mejor.

Un Espacio para el Compromiso Colectivo

La actividad no solo busca la consolidación de una Red Local, sino que se propone ser un espacio de diálogo y acción, donde cada voz cuenta. La municipalidad espera establecer un marco de colaboración que fortalezca el apoyo y la visibilidad de las problemáticas enfrentadas por las personas con discapacidad.

La jornada promete ser no solo un encuentro, sino un punto de partida para iniciativas que busquen transformar el ámbito social en pro de una inclusión real y efectiva.