La Costa celebró el Día del Gamer con torneos y charlas sobre educación digital

En el contexto del Día Internacional del Gamer, la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad del Partido de La Costa llevó a cabo una activa participación en un evento organizado por la Universidad Atlántida Argentina. Esta colaboración incluyó las carreras de Informática y Humanidades, junto con el apoyo del programa de Ciudadanía Digital.

Actividades destacadas en el Cluster Gamer

La jornada se desarrolló en el Cluster Gamer del anexo universitario, situado en Rico y Montevideo, y combinó diversas actividades. Entre ellas, se realizaron un torneo de Valorant, una charla formativa sobre la relación entre videojuegos y educación, y un taller práctico de programación en Unity. Estos eventos subrayan el compromiso de la administración local con la formación y el cuidado en entornos digitales.

Un torneo que fomenta el trabajo en equipo

El torneo de Valorant reunió a cinco equipos provenientes de estudiantes de la Universidad Atlántida, la Escuela de San Bernardo, escuelas técnicas y el programa Envión de la Dirección General de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, se resaltó la participación de un equipo integrado por estudiantes de los Institutos Terciarios N° 186 y 89 de La Costa, quienes competieron en un ambiente de “respeto y camaradería”. Todos los participantes fueron reconocidos con premios por su desempeño, destacando el espíritu de colaboración de la jornada.

Charlas educativas y talleres de programación

En una de las actividades más relevantes, se llevó a cabo la charla “Videojuegos y Educación”, organizada bajo la línea de Ciudadanía Digital. Este espacio fue conducido por expertos en el área y se enfocó en explorar la vinculación entre los videojuegos y el ámbito educativo. Participaron docentes de diversas disciplinas, así como comunicadores y jóvenes, quienes discutieron el uso responsable y formativo de los videojuegos, resaltando su potencial en el desarrollo de competencias en infancias y adolescencias.

Como parte de la dimensión formativa, también se organizó un taller de programación en Unity, abierto a jóvenes interesados en la creación tecnológica. Esta actividad se inserta dentro de las acciones del programa de Ciudadanía Digital, que busca ofrecer apoyo a familias y profesionales en el manejo de entornos virtuales de manera segura.

La jornada tuvo además la presencia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien reafirmó su apoyo a iniciativas que fomentan la inclusión y el desarrollo de las juventudes. La Secretaría de Desarrollo Humano agradeció el compromiso de la legisladora y la colaboración con la Universidad Atlántida y las instituciones educativas, que hicieron posible este evento que fusiona recreación, formación y reflexión.

Este evento resalta la dedicación de la Municipalidad del Partido de La Costa por generar espacios que integren entretenimiento, educación y cuidado en entornos digitales, a través de programas como Ciudadanía Digital, buscando garantizar los derechos de las infancias y adolescencias en el uso responsable de la tecnología.